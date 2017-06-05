Виталий Гурков: Зачем учить белорусский? Чтобы не быть олухом 5.06.2017, 11:18

«Народный чемпион» провел тренировку для желающих говорить по-белорусски.

Настоящий «народный чемпион», на счету которого более десяти побед на мировых соревнованиях, Виталий Гурков провел тренинг для победителей конкурса «Я не боюсь пробовать». Согласно условиям, участники должны были в течение дня разговаривать только по-белорусски, а после описать свои впечатления, сообщает «Белсат».

«Каждая история была достойна внимания. Ведь каждый из конкурсантов сделал такой мощный шаг для себя и преодолел некоторые внутренние трудности», - говорит Виталий Гурков.

Победителями стали десять человек разного возраста и профессий. Среди них - врач и офисная работница, что переехала в Минск из Грузии, а также студенты, школьники и пенсионерка.

«Гомель - очень русифицированный, и трудно найти белорусскоязычную среду. А потребность души такова, чтобы это было. Начала общаться с друзьями, с семьей, в магазине», - рассказала архитектор Татьяна Литошик.

Опыт общения по-белорусски показал, что к родному языку отчасти люди относятся дружелюбно. Участники признаются, что и впредь будут организовывать для себя дни общения по-белорусски. Виталий Гурков же полагает, что изменить подход к языку стоит и на государственном уровне.

«Основной вопрос молодежи: а зачем мне белорусский язык? А вот, например, если бы сделали обязательно это экзаменом в высшие учебные заведения, тогда был бы ответ сразу, - чтобы поступить, высшее образование получить, а не быть олухом», - советует Гурков.

Тренирует желающих говорить по-белорусски Виталий Гурков уже второй раз. Ранее же в экспериментах курсов «Мова нанова», среди прочих, принимали участие музыканты Андрусь Такинданг, Винсент, Александр Тиханович и другие.