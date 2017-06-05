Украинский десантник из АТО пройдет 1500 километров пешком по Европе 5.06.2017, 11:38

Валерий Ананьев в зоне АТО

Герой АТО благодаря безвизовому режиму решил воплотить свою давнюю мечту.

Украинский десантник и блогер Валерий Ананьев, который прошел АТО и оставил службу в октябре 2016 года, обратил внимание, что российские СМИ пытаются выставить безвиз для Украины в негативном свете и некоторые в это верят, сообщает gordonua.com.

Он отметил, что благодаря безвизовому режиму решил воплотить свою давнюю мечту. «Я пойду из Парижа через всю Францию, через всю Испанию, к побережью Атлантического океана, к мысу Финистера. 1500 км пешком. Идти я буду примерно два месяца. Без знания языка, без опыта, в одиночку. А ночевать буду где придется. Скорее всего, это будут монастыри и альберки, это такие местные маленькие отели», – рассказал Ананьев в своем блоге на YouTube.

Ананьев отметил, что как и 60% украинцев никогда не был за границей, поэтому будет знакомиться с Европой сам. Он пообещал снимать свое путешествие и выкладывать его в социальных сетях.

Он также отметил, что выбрал очень древний паломнический маршрут, по которому путешественники ходят уже около 1000 лет.

«11 июня, в воскресенье, в 15.00, я приглашаю всех на Майдан в Киеве, к стеле, подписать мне флаг, который я с собой пронесу через весь путь. И в конце на мысе Финистера я повешу этот флаг с вашими подписями», – пообещал Ананьев.

22 мая «Официальный журнал» Евросоюза опубликовал решение о безвизовом режиме с Украиной. Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев сообщил, что безвиз для украинцев вступит в силу в ночь на 11 июня.