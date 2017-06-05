закрыть
5 июня 2017, понедельник, 16:56
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Минске задержан арт-менеджер Олег Ларичев

1
  • 5.06.2017, 11:44
  • 4,108
Олег Ларичев

Граффитиста задержали с символикой «Белого легиона».

Куратор стрит-арт-проекта Signal Олег Ларичев сообщил в одной из групп в мессенджере Telegram (позже подтвердил то в Twitter), что был задержан милицией вместе с подругой Анной Новик, передает «Радые Свабода».

Как сообщается, Ларичева задержали в субботу, 3 июня, а сейчас везут в суд Октябрьского района Минска. На звонки он не отвечает. В чем обвиняют Ларичева, неизвестно.

Олег Ларичев ранее отсидел 5 суток за якобы «махание руками и нецензурную брань», к тому Ларичева оштрафовали на 1150 рублей за дорисовку колючей проволоки на Мурале «Москва-Минск». Ларичев говорит, что почувствовал на Окрестина «особое отношение», связывает это с тем, что страница его проекта Signal сообщала в соцсетях о политических граффити и аппликациях в Минске (кто их делал, неизвестно). В начале апреля Ларичев был избит двумя неизвестными, нападающих до сих пор не нашли.

Как сообщил Олег, при нем были краски и трафарет с символом «Белого легиона».


Мнение

Хватит!
Хватит! Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович


Интервью

Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов