В Минске задержан арт-менеджер Олег Ларичев 1 5.06.2017, 11:44

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Олег Ларичев

Граффитиста задержали с символикой «Белого легиона».

Куратор стрит-арт-проекта Signal Олег Ларичев сообщил в одной из групп в мессенджере Telegram (позже подтвердил то в Twitter), что был задержан милицией вместе с подругой Анной Новик, передает «Радые Свабода».

Как сообщается, Ларичева задержали в субботу, 3 июня, а сейчас везут в суд Октябрьского района Минска. На звонки он не отвечает. В чем обвиняют Ларичева, неизвестно.

Олег Ларичев ранее отсидел 5 суток за якобы «махание руками и нецензурную брань», к тому Ларичева оштрафовали на 1150 рублей за дорисовку колючей проволоки на Мурале «Москва-Минск». Ларичев говорит, что почувствовал на Окрестина «особое отношение», связывает это с тем, что страница его проекта Signal сообщала в соцсетях о политических граффити и аппликациях в Минске (кто их делал, неизвестно). В начале апреля Ларичев был избит двумя неизвестными, нападающих до сих пор не нашли.

Как сообщил Олег, при нем были краски и трафарет с символом «Белого легиона».

Задержали с краской и трафаретом БЛ. Но шьют опять 17.1 — kryw (@kryw) 5 июня 2017 г.