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Пять чудо-голов белорусского пляжного футбола

  • 5.06.2017, 12:18
Фото: yauheniol.livejournal.com

Наши «пляжники» показывают такие результаты, которые игрокам из большого футбола и не снились.

В пляжный футбол играют не только на солнечных пляжах Бразилии, но и в не очень солнечной Беларуси. Причем белорусские «пляжники» делают такие вещи, что им позавидуют наши игроки из большого футбола, пишет «Трибуна».

Здесь вы можете увидеть голы на любой вкус. Например, боковыми ножницами.

Результативные удары «бисиклетой» – дело привычное.

Вратари часто включают режим «Рожерио Сени» и проявляют свои бомбардирские способности.

Голы с дальней дистанции выходят очень эффектными.

Индивидуальное мастерство также на уровне. Исполняет Игорь Бриштель.


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