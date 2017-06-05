А ведь все могло быть по-другому, Вова 10 Слава Рабинович

5.06.2017, 12:40

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Владимир Путин

Фото: getty images

Путин не сможет победить правду и изменить ход истории.

Пошёл четвёртый (!) год (время летит быстро) аннексии и оккупации Крыма Россией, оккупации восточных областей Украины, и всей остальной российской агрессии против Украины.

Против российского государства, российских компаний и ближайшего окружения Путина введены беспрецедентные военные, политические, экономические, финансовые и персональные международные санкции, причём со стороны почти всех самых важных стран в мире.

Путин продолжает находиться в своей больной на всю голову реальности: он продолжает долдонить о том, что «это не мы начинали», что, мол, против «нас» введены санкции просто так, что это чуть ли не акт агрессии против российского государства и его руководителей.

Беспрецедентные потому, что они являются таковыми даже по меркам советского периода, когда РСФСР входила в СССР, Империю Зла. Даже тогда не было таких санкций!

И вот я хочу спросить этого международного террориста, военного, государственного и должностного преступника Владимира Путина: товарищ майор КГБ Путин, а вы реально не понимаете, за что введены санкции, или придуриваетесь? Причём любой из двух ответов на поставленный вопрос подразумевает ваше нахождение в дурке, нежели на посту президента.

Но дуркой, боюсь, вы не отделаетесь. Аннексия и оккупация Крыма повлекли за собой серьёзную международную уголовную ответственность, как бы вам не хотелось уйти от неё. Вы просто избегаете её временно, пряча свою преступную бандитскую тушку за маской главы государства.

Десять тысяч убитых, еще больше покалеченных, два миллиона беженцев с востока Украины, 298 пассажиров и членов экипажа Боинга рейса МН-17: это тоже серьёзная международная уголовная ответственность, от которой не уйти, не спрятаться. Её не отменить. Её отмену нельзя купить ни за какие деньги.

Вы ведь привыкли всё покупать, да?

И временное отсутствие вашей ответственности внутри вашей страны, за преступления, совершённые и совершаемые там вами, это ведь только потому, что вы временно купили это отсутствие. Да и тут, кажется, такая транзакция постепенно заканчивается.

А в мире покупать отсутствие ответственности вам так просто не дают, да? Вы ведь не привыкли к этому, правильно? Ведь всё было по-другому. И ваши духовные наставники (нет, не Тихон Шевкунов; хотя, впрочем, и он тоже) ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ всегда учили вас: ответственность никогда не наступит, Вова. Грабь, отнимай, убивай, как делали мы! И ты стал. Грабить, отнимать, убивать.

И как только ты зашёл за периметр, отведённый тебе сотней лет отрицательного отбора, что-то щёлкнуло у твоего уха, не помнишь? Ты просто зашёл туда, где грабить, отнимать и убивать безнаказанно нельзя.

Сначала тебе пробовали спокойно объяснить, просто как пациенту. Потом, убедившись в том, что ты реально буйный и очень опасен, накинули смирительную рубашку.

Вова, санкции были введены за твой международный терроризм и за твои военные преступления. И требовать их отменить ты не можешь, Вова. Но у меня для тебя есть новости ещё хуже. Для тебя лично.

На всей Земле нет таких денег, которые ты мог бы отдать за то, чтобы избежать ответственности за совершённые тобой преступления.

И знаешь что, Вова? Это для тебя и твоих подельников из твоей ОПГ новости плохие. Но не для людей. Для людей эти новости очень даже хороши! И ты ответишь за всё.

Прекрати требовать отмены санкций, Вова. Прими таблеточку и думай о вечном.

И перестань засирать мозги людям: ты не сможешь победить правду и изменить ход истории. Тебя никто не боится.

А ведь всё могло быть по-другому, Вова… Хотя… могло ли? Для майоришки КГБ…

Слава Рабинович, inforesist.org