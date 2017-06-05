Экономист из Барановичей: В первый же день от моей зарплаты редко что остается 12 5.06.2017, 12:49

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Жительница Барановичей рассказала о своих доходах и расходах.

Жительница Барановичей, которая работает экономистом на одном из предприятий, рассказала intex-press.by, как за один день тратит практически всю свою зарплату, где ежемесячно покупает обновки и на какие деньги ездит с семьей на море:

- После школы я поступила в столичный вуз и по окончании получила специальность «экономист». Получив диплом, вернулась в родной город и устроилась на государственное предприятие, где работаю уже почти 15 лет.

Когда морозилка забита «до отказа», мне спокойнее

Сейчас в месяц я получаю 400 рублей ($200). И, как правило, в первый же день от моей зарплаты редко что остается. Первым делом я забиваю продуктами морозильную камеру в холодильнике. За покупками (а это несколько килограммов мяса свинины, курицы, а также рыбы и сала для засолки) обычно отправляюсь на рынок. На все это трачу до 80 рублей.

Еще около 10–15 рублей уходит на крупы, которые я закупаю по мере необходимости: смотрю, сколько чего осталось с прошлого месяца. Обязательно покупаю несколько бутылок растительного масла и несколько пачек сливочного. Когда морозилка забита «до отказа», в шкафчике есть запас круп и масла, мне спокойнее: всегда знаю, что ужин приготовить будет из чего.

Раньше все было по-другому. После работы я обычно заходила в магазин и покупала то, что можно быстро приготовить: сосиски, пельмени, котлеты. Это и время экономило, и силы: мало кто из женщин испытывает удовольствие, стоя после рабочего дня у плиты. Я понимала, что это не самая полезная еда, но желание отдохнуть было сильнее. На питание полуфабрикатами денег уходит немало, и в целях экономии я начала готовить сама. Когда стою уставшая после работы и жарю котлеты, силы мне придают мысли о том, что вместо напичканных химией сосисок мои дети будут есть натуральную еду. Так что, как бы странно это ни звучало, но из-за кризиса наша семья стала питаться лучше.

Половина зарплаты – коммуналка + расходы на школу и сад

С моей зарплаты мы также оплачиваем коммунальные платежи, расходы на питание старшего ребенка в школе и платим за детский сад, куда ходит младший. За все в общем выходит около 200 рублей.

Еще примерно 40 рублей ежемесячно я трачу на покупку бытовой химии, моющих и косметических средств для всей семьи и на услуги моего парикмахера. Шампунь, зубную пасту, кремы чаще всего выбираем белорусских марок. Маникюр и педикюр я привыкла делать себе сама, так что деньги трачу только на покупку лака для ногтей. Выбираю не очень дорогой, поэтому обновляю свой «арсенал» каждый месяц. В парикмахерскую хожу только для того, чтобы подстричь секущиеся кончики волос.

За обновками – в Китай

Я привыкла, чтобы в моем гардеробе было много одежды. Ходить в одном и том же каждый день – это не обо мне. И детей своих я тоже люблю одевать красиво.

Чтобы избегать ситуаций типа «куртку постирали – сегодня гулять не идем», мы всегда старались покупать много вещей. Раньше покупки делали в городских магазинах и на первом месте было качество, а не цена. Когда столкнулись с необходимостью экономить, то из-за любви к разнообразию стали заказывать вещи по интернету из Китая. На предвзятые отзывы друзей и знакомых о китайском ширпотребе внимания не обращаем. Товары приходят намного качественнее, чем вещи, которые продают на наших рынках. На китайских интернет-сайтах обычно покупаем летнюю и демисезонную обувь.

С тех пор, как ввели ограничения на заказ товаров из-за границы, делать покупки стало сложнее. Но мы нашли выход: вещи для нас заказывают родители, друзья, знакомые, которые предпочитают одеваться и обуваться у отечественных производителей или на рынках. А мы отдаем им наличными. Так что еще примерно рублей 50–60 из моей зарплаты уходит на пополнение бюджета Китая.

Пальто, куртки, зимние сапоги для себя и детей покупаем в наших магазинах. Но ждем акций и распродаж. Когда покупаем обувь, ищем предложения типа «купи пару, а на вторую получи скидку». Но эти покупки оплачивает муж.

Откладываем только с зарплаты мужа

С тех пор, как в нашей семье появились дети, мы с мужем решили, что развлекаться будем только вместе с ними: оставлять детей с родителями, а самим «тусить» с друзьями в клубах и барах мы себе не позволяем.

Раньше почти каждые выходные мы гуляли в парке, водили детей в кино. Сейчас даже лишний раз игрушку не можем им купить, но «крест» на развлечениях не ставим. Обычно раз в месяц выбираемся всей семьей или в развлекательный центр для детей, или в кафе. Происходит это, как правило, только после зарплаты мужа.

Откладывать какие-то суммы у нас тоже не получалось бы, если бы не заработок мужа. Как правило, ежемесячно стараемся отложить 100 долларов, а накопленную сумму летом тратим на семейный отдых. Случается, что денег до зарплаты едва хватает, но мы стараемся так распределять семейный бюджет, чтобы наши дети по минимуму ощущали, что в семье финансовый кризис.