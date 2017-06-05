Детективная история об учителе Марка Шагала из Витебска 4 5.06.2017, 12:49

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10 интересных фактов о судьбе Юделя Пэна.

5 июня 1854 года родился художник Иегуда (Юдель, Юрий) Пэн, первый учитель Марка Шагала и основатель первой и единственной на территории Беларуси частной школы рисования и живописи, пишет vkurier.by.

Художник прожил довольно долгую жизнь – 83 года, но умер не своей смертью, а был жестоко зарублен топором. Кому понадобилось убивать старика? Даже спустя 80 лет однозначного ответа на этот вопрос нет.

Загадке жестокого преступления посвятили свой фильм «Классик из Витебска. Жизнь и смерть Юделя Пэна» авторы проекта «Обратный отсчет» на телеканале ОНТ.

На основе их фильма мы собрали несколько интересных фактов про резонансное преступление.

Факт 1. Мастер был убит 28 февраля в промежутке времени между 18 и 19 часами в своей квартире, в доме, который находился на углу улиц Гоголевской и Замковой (сегодня – улицы Ленина и Замковая). Вечером соседская домработница принесла художнику ужин и зажгла свечи. В гостях у Пэна она застала незнакомого смуглого мужчину. А уже утром следующего дня молочница увидела открытую дверь и обнаружила бездыханное тело художника.

Факт 2. Рядом с трупом Пэна лежал небольшой окровавленный топорик. Следы крови были обнаружены и на рукомойнике. Вероятно, убийца помыл руки перед тем, как покинуть квартиру. Нетронутыми остались лежать деньги и сберкнижки художника, на стенах остались картины.

Факт 3. На похороны Пэна собрался практически весь город. Над гробом художника власти обещали, что вскоре откроют музей Пэна, установят памятник мастеру, назовут его именем улицу. Но практически ничего из этого сделано не было.

Кстати, 1 марта этого года на Старосемёновском кладбище, где похоронен художник, собрались художники, искусствоведы, музейные работники и просто люди, интересующиеся жизнью и творчеством Пэна.

Тогда Ольга Акуневич, директор Художественного музея, рассказывала, что проститься со знаменитым земляком пришли более 50 тысяч жителей Витебска. Гроб художника был установлен в малом зале Дворца труда (сегодня – здание Художественного музея), где каждые пять минут сменялся почетный караул.

Факт 4. Расследованием убийства Пэна занимался городской отдел НКВД, вел дело следователь Иван Горболеня. В начале марта 1937 года в газете «Звязда» вышла статья, в которой говорилось, что что витебская милиция проявляет излишнюю медлительность: со дня смерти художника прошло восемь дней, а в деле нет даже подозреваемых.

В результате из Минска пришел приказ: раскрыть преступление в пятидневный срок. Были арестованы бывший ученик Пэна Яков Бакк и девять членов семьи Файнштейн – родственников художника.

Факт 5. Прибывшая на место оперативная группа из Минска под руководством капитана Янковского установила, что убийство с целью ограбления совершили Яков Бакк и племянник Пэна – Абрам Файнштейн. Соучастницей преступления были признана Неха Файнштейн. На этапе следствия они дали признательные показания.

Факт 6. Судебный процесс над девятью обвиняемыми начался 16 апреля. Все они на суде отказались от данных ранее признательных показаний, утверждая, что их выбивали силой.

Уже 22 апреля был вынесен приговор. Бакка и одного из Файнштейнов оправдали, а семерых родственников суд признал виновными в совершении убийство по уговору между собой с целью обогащения. Племянница художника получила три года условно, остальные – реальные сроки от двух до десяти лет.

Факт 7. В деле осталось много вопросов. Почему криминалисты не сняли отпечатки пальцев с топорика? Кого видела соседская домработница в гостях у Пэна в день убийства? Почему следствие не обратило внимание на тот факт, что деньги, сберкнижки и картины художника остались нетронутыми? Как могли обвинить в преступлении людей, двое из которых на тот момент находились не в городе?

Факт 8. Некоторые исследователи рассматривали версию, что к убийству художника могли быть причастны спецорганы. Но каков резон? В 1937 году от неугодного человека можно было избавиться другими способами, нежели использовать топор и убивать старика с такой жестокостью. Ведь, как вспоминал художник Боровский, который во время похорон стоял рядом с гробом художника, у Пэна были выколоты глаза, а все лицо забинтовано, торчал только кончик носа.

Факт 9. По еще одной версии причастным к убийству Пэна мог быть следователь Иван Горболеня, который якобы хотел купить у художника картину с обнаженной натурщицей, но Пэн ему отказал. Но почему домработница тогда не опознала Горболеню в вечернем посетителе?

С другой стороны, в пользу этой версии свидетельствует тот факт, что минский следователь Притуляк уже после убийства художника видел портрет незнакомки в кабинете Горбалени и изложил свои подозрения в рапорте начальству. А через несколько дней Притуляка нашли с простреленной головой.

Факт 10. Сегодня в архиве УВД хранится четыре тома уголовного дела об убийстве Пэна, в котором недостает некоторых документов.