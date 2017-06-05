Литва начала строительство забора на границе с Россией 8 5.06.2017, 13:06

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Фото: DELFI

Также планируется до 2020 года возвести защитное ограждение на границе Литвы с Беларусью.

В понедельник на границе Литвы с Россией началось строительство защитного ограждения.

До конца года это ограждение будет возведено на литовской стороне на участке протяженностью 44,6 км, сообщила delfi.lt Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

Первый столб ограждения был вкопан в пределах деревни Рамонишкес Шакяйского района.

Новое защитное ограждение будет строиться на основании договора между СОГГЛ и вилкавишкской компании Gintreja в той местности, где государственная граница проходит по суше.

Стоимость работ - 1 млн. 335 тыс. евро. Эти деньги выделены из бюджета Литвы.

На отрезках вдоль госграницы с Калининградской областью будет построен металлический сегментный забор примерно двухметровой высоты с дополнительным оборудованием.

Он будет возведен на участках от точки трехстороннего пересечения госграниц Литвы, Польши и России в районе озера Виштитис (Виштынец) и отрезками будет продолжен в Шакяйском и Вилкавишкском районах до Немана.

На всей протяженности 109-километровой границы вдоль Немана погранслужба уже оборудовала технические системы наблюдения за границей.

Все предусмотренные в договоре работы по оборудованию инфраструктуры нового ограждения планируется завершить до 20 декабря этого года.

Также планируется до 2020 года возвести забор на границе Литвы с Беларусью.

По словам правоохранителей, эти ограждения возводятся с целью обуздания контрабанды и защиты от нелегальной миграции.