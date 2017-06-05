Бывший ректор ЕГУ Дэвид Поллик продает дом за $1,9 миллиона 4 5.06.2017, 13:27

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Происхождение денег для покупки поместья вызвало массу вопросов у журналистов.

Поместье за почти $2 миллиона купили в США за деньги для развития образования в Беларуси

Журналисты издания rfrm.io обнаружили дом, покупка которого, вероятно, оплачивалась за счет налогов граждан США и ЕС, изначально выделенных для развития высшего образования в Беларуси — но вместо этого превратившихся в элитную недвижимость в штате Колорадо.

В распоряжение редакции попали уникальные фотографии и видеозаписи из жилого комплекса в городке Эвергрин в 30 милях от Дэнвера, столицы штата Колорадо. Поместье с гостевым домиком и участком в более 110 тысяч квадратных метров связано с одним из крупнейших грантовых скандалов в Восточной Европе. Какое отношение к Беларуси имеет этот объект элитной недвижимости в США стоимостью $1,875,000?

Хозяин дома, выставленного на продажу несколько месяцев назад — Гарри Дэвид Поллик (G. David Pollick), до недавнего времени занимавший позицию ректора Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) в Вильнюсе.

С 2013 года вокруг университета и Гарри Поллика бурлит коррупционный скандал, который уже стоил ЕГУ более трети финансирования.

В 2013 году в ЕГУ был назначен внешний консультант из США, который вскоре стал и.о. ректора. Назначение Поллика на позицию и.о. ректора не помешало академику Михайлову учредить под себя (в обход устава университета) должность президента, и с 1 октября 2014 года получать почетную зарплату в размере 82,250 евро (это более 400 стипендий, которые не получили студенты ЕГУ).

По информации от источников в администрации университета, необходимостью выплачивать долги по кредиту за построенный в 2011 году жилой комплекс в Колорадо, возможно, и объясняется появление Гарри Поллика в ЕГУ.

19 сентября 2014 года Управляющему Совету ЕГУ были предоставлены полномочия подписать с Гарри Полликом контракт, по которому ежегодная компенсация и.о. ректора белорусского университета в изгнании с 500 студентами-очниками должна была составить без малого 230 тысяч евро (это 1150 стипендий, которые не получили студенты ЕГУ).

После того, как информация о зарплате Поллика в ЕГУ стала достоянием общественности, она была значительно сокращена. Управляющий совет ЕГУ и основатель университета Анатолий Михайлов ревностно отстаивали необходимость сохранения за Гарри Полликом должности и.о. ректора несмотря на то, что этот кандидат не только не соответствовал формальным требованиям к позиции, но и привел к огромным финансовым и репутационным потерям университета.

В результате утечки конфиденциального отчета Deloitte в белорусские СМИ и последовавшего за этим давления на администрацию университета, всплыли факты нецелевого расхода денег, направленных на развитие образования в Беларуси.

Согласно отчету Deloitte, только за июнь-сентябрь 2015 года Поллик получил от ЕГУ около $104,000.

Таким образом, сокращение числа стипендий, преподавателей и академических программ могло быть связано не с экономической необходимостью, а с тем, что один из друзей Управляющего Совета ЕГУ попал в передрягу после того, как потерял работу в США за нерациональное использование средств американского университета. Напомним, что в 2010 году Гарри Поллик был уволен из университета Birmingham-Southern College после того, как раздербанил десятки миллионов долларов операционного фонда BSC и оставил его с бюджетным дефицитом около $6 миллионов.

Стоимость продаваемого комплекса — $1,875,000. Стоит отметить, что средняя стоимость жилого дома в районе Эвергрин составляет $765,074 (почти на 60% меньше стоимости дома Поллика). В состав комплекса, который продает Гарри Поллик, входят основной двухэтажный дом со сводчатыми потолками, камином, винохранилищем, 4 уборными, 3 спальнями и 2 гаражами, объединенными с гостевым домиком.

Общая площадь земельного участка в районе Brook Forest/Hangen Ranch, (который Гарри Поллик приобрел за $250,000) — более 116 тысяч квадратных метров. Общая площадь основного здания — более 400 «квадратов».

Нельзя упрекать богатого человека за то, что он богат. Но в этой ситуации дело немного в другом — возможно, на этих фото и видео деньги европейских и американских налогоплательщиков, которые Гарри Поллик вообще не должен был получать. Если полученная нами информация соответствует действительности, то это могли бы быть стипендии белорусских студентов и зарплаты преподавателей ЕГУ, сокращенные академические программы и закупки книг для библиотеки ЕГУ.

В 2015-16 году правительства Норвегии, Финляндии и Дании, а также Nordic Council отказались финансировать ЕГУ в связи со скандалом вокруг ненадлежащего распределения донорской помощи администрацией университета во главе с Анатолием Михайловым (с 2008 года Nordic Council выделил ЕГУ 4,5 млн евро, Норвегия — 3,5 млн, Швеция — 2,3 млн, Финляндия — 1,1 млн, Дания — 0,6 млн евро из налогов своих граждан).

Выяснилось даже, что по отчетности ЕГУ Гарри Поллик работал по 33 дня в месяц. Как поработал, так и заработал!

Гарри Поллик был вынужден после двухлетнего сопротивления выпускников, студентов, преподавателей и белорусской общественности покинуть свой пост, а вслед за ним был распущен Управляющий Совет ЕГУ. Академик Анатолий Михайлов продолжает занимать позицию президента университета и не торопится ее покидать даже после затяжного скандала. Новый ректор не найден до сих пор.

Возможно, именно из-за скандала и ухода из ЕГУ Гарри Поллик не смог собрать всей суммы для выкупа жилого комплекса в Колорадо — и выставил его на продажу. По информации риэлторской компании Remax, представленной на сайте trulia.com (один из крупнейших сайтов по продаже недвижимости в США), жилой комплекс в Эвергрин находится в статусе Active Contingent — для дома Гарри Поллика уже найден новый покупатель, который должен выполнить некоторые условия продавца.

Помимо академика Анатолия Михайлова (бессменного руководящего ЕГУ с начала 1990-х), лоббированием интересов Гарри Поллика в ЕГУ занимались двое граждан США и одна гражданка Великобритании: Президент American Councils for International Education Дэн Дэвидсон (Dr. Dan E. Davidson), президент-эмеритус Hampshire College Грегори Принс (Gregory Prince), а также одна из руководителей Кембриджского университета, Энн Лонсдейл (Anne Lonsdale).

Все эти люди по-прежнему занимают свои посты в крупных образовательных организациях США и Великобритании несмотря на то, что напрямую причастны к одному из самых громких коррупционных скандалов с зарубежными грантами на территории Восточной Европы. Deloitte ставил под вопрос легальность операций с Гарри Полликом, в том числе в части уплаты налогов.

Как выяснилось, слухи о золотых унитазах в доме Гарри Поллика оказались неправдой. Унитаз оказался обычным, но есть окно для обзора.

Зато не оказалась слухами информация о том, что в 2015 году ЕГУ за счет средств доноров компенсировал расходы Дэна Дэвидсона и Грегори Принса, в размере более $50,000 — которые оба члена Управляющего совета оказались не в состоянии подтвердить документами.

Аудиторы Deloitte предполагают, что Поллик договорился с заместителем Управляющего совета ЕГУ Дэном Дэвидсоном о получении дополнительных финансовых выплат в дополнение к своей официальной зарплате в ЕГУ.

29 сентября 2015 Поллик предоставил Deloitte письменную декларацию, в которой отрицал любые дополнительные платежи — что было опровергнуто в материалах аудиторов ЕГУ.

«Такие дополнительные компенсации в пользу господина Поллика также могут свидетельствовать о нарушениях налогового законодательства», — отметили сотрудники Deloitte.

По состоянию на июнь 2017 года никто из участников серой схемы в ЕГУ так и не был привлечен к ответственности.