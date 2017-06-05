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Как БАТЭ выступит в Лиге чемпионов?

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  • 5.06.2017, 13:32
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Уже известны возможные соперники.

С нетерпением ждем начало еврокубков и очередной старт БАТЭ в главном клубном турнире мира, пишет «Трибуна». И уже известны все возможные соперники борисовчан. Чемпионы Беларуси в новом розыгрыше турнира по привычке стартуют со второго квалификационного раунда и на первых двух стадиях будут сеяными.

Уже во втором раунде борисовчане могут встретиться со старыми ирландскими знакомыми – «Дандолком». Тут же «Кукеси» – лигоевропейский обидчик жодинского «Торпедо-БелАЗ» из Албании.

Несмотря на сеяный статус в третьем раунде, противник может попасть очень серьезный. Тут и «Астана», и «Мальме», и «Партизан», и «Русенборг», и «Славия».

Уже в раунде плей-офф БАТЭ с большой долей вероятности будет в несеяной корзине, что сулит в соперники достаточно сильные клубы.

Так как же выступят «желто-синие»?


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