Витебский «тунеядец» обещал взорвать здание УВД 10 5.06.2017, 13:52

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Безработный требовал вернуть ему деньги.

Вечером 4 июня в 19:30 в Витебске по телефону 102 в милицию поступил звонок от неизвестного мужчины, который заявил, что, если ему не вернут деньги, то взорвется здание областного управления внутренних дел на проспекте Фрунзе, пишут «Народныя навіны Віцебска».

Здание управления и прилегающую территорию обследовали саперы войсковой части 5524, однако взрывных устройств или взрывоопасных предметов они не нашли.

Как установили правоохранительные органы, звонок был сделан из телефона-автомата на улице Жесткова. Звонившего мужчину зафиксировали камеры видеонаблюдения, его изображение с ориентировкой было разослано всем патрулям.

Вскоре после получения ориентировки сотрудники райотдела Департамента охраны задержали подозреваемого — это безработный 50-летний житель Витебска. Милиция сообщает, что, как установлено, в момент телефонного звонка витеблянин пьян не был. По данному факту проводится проверка. Какие деньги требовал вернуть мужчина, правоохранительными органами не уточняется.