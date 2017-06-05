Ученые: Обувь говорит о человеке гораздо больше, чем мы думаем 3 5.06.2017, 13:54

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Выбор обуви может не только поведать о вкусах, но и рассказать о возрасте, социальном статусе, особенностях характера и о многом другом.

Психологи из Университета в Канзасе убеждены, что практичную и удобную обувь выбирают люди, которые стараются всем угодить, пишет издание 24news.com.ua.

Ученые провели исследование, в ходе которого просили испытуемых определить характер людей по их обуви. Оказалось, что в 90% случаев респондентам это удалось! Испытуемые с легкостью определяли возраст, пол, социальное положение владельца той или иной пары обуви, жизненную активность и многое другое.

Что еще удалось установить испытуемым? Оказывается, люди, для которых чужое мнение превыше всего, выбирают обувь изысканную, такую, которая подольше сохранит «товарный» вид. Люди же, которые не очень заботятся о мнении окружающих, предпочитают обувь, которая с виду может показаться неудобной.

Также испытуемые подметили, что ботильоны выбирают… агрессивные девушки.

Но ни один респондент не определил, что самая обычная обувь принадлежит людям, которые испытывают трудности в общении с противоположным полом, то есть не умеют строить отношения.

А вот еще интересная пища к размышлению. Не секрет, что многие люди предпочитают обувь в одном стиле, либо у них просто есть любимая обувь. Например, Джим Керри любит классические кожаные полуботинки. Психологи утверждают, что это говорит о том, что актер во всех своих делах предпочитает придерживаться классических решений.

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