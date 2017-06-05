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Черногория сегодня официально вступила в НАТО

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  • 5.06.2017, 13:59
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Балканская страна стала 29-м государством, входящим в Северо-Атлантический альянс.

Черногория сегодня, 5 июня, официально стала 29-м членом НАТО. В этот день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вместе с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шэнноном примут участие в церемонии передачи в государственном департаменте США в присутствии премьер-министра Черногории Душко Марковича документа о вступлении в альянс этой балканской республики, сообщает 112.ua.

19 мая 2016 года страны НАТО подписали протокол о вступлении Черногории в альянс. 28 апреля 2017 года парламент Черногории одобрил закон о членстве республики в НАТО. 12 мая текущего года правительство Черногории сообщило, что все 28 стран-членов НАТО ратифицировали протокол о вступлении этого балканского государства в альянс.

Отметим, Россия резко негативно оценила данный шаг балканской республики.

Напомним, осенью 2016 года в Черногории произошла попытка государственного переворота и покушения на тогдашнего премьер-министра Мило Джукановича. По данным правоохранительных органов, в группу заговорщиков помимо сербских националистов входили и два агента российской разведки. Москва официально отвергла любую причастность к организации путча.

Россия запретила въезд в страну действующему премьер-министру Черногории Душко Марковичу и спикеру парламента Ивану Брайовичу, а также ряду черногорских политиков. В ответ Черногория запретила въезд 149 гражданам Российской Федерации и пророссийским украинцам, которые поддерживают аннексию Крыма. Кроме того, «Роспотребнадзор» запретил ввоз в страну алкоголя черногорского производителя.


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