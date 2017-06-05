Питерский кураж Путина Илья Мильштейн

5.06.2017, 14:09

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Илья Мильштейн

Фото: snob.ru

Что пирует царь великий?

"Руслан Имранович куражится". Был такой мем в 1993 году, в дооктябрьские дни, когда всесильный Хасбулатов позволял себе прямые оскорбления по адресу политических противников и щелкал пальцем по горлу, как бы изображая пьянчугу Ельцина. Это были счастливейшие минуты в жизни последнего нашего советского руководителя.

Речи про антисемитизм и другие странноватые заявления президента Путина, сделанные им в ходе Петербургского форума, с новой силой возбудили дискуссии о том, что происходит в голове национального лидера. Ну правда же, при чем тут юдофобия, когда речь идет о хакерах федерального подчинения? Какая связь между древней юмореской про плохо сшитый костюм и отчетом американских спецслужб? Или вот высказывание про неких "коллег" американской журналистки Мегин Келли, которые, вообразите себе, "просто с ногами забрались в нашу внутреннюю политику, на голову нам сели, ноги свесили и жвачку жуют". Кто забрался, какие ноги? Что все это значит?

Широко известно оценочное суждение Ангелы Меркель, которая весной 2014 года предположила, что Путин утратил связь с реальностью. Иначе действительно трудно было объяснить, зачем он тогда бросился присоединять Крым и воевать в Донбассе, устраивая братоубийственную бойню в соседней стране и нарываясь на санкции. Напрашивается ответ, что Владимир Владимирович до сих пор прямых связей с реальностью не восстановил и если его сильно раззадорить, как это удалось телеведущей NBC, то он сразу начинает делиться своими затейливыми представлениями о мире. Отсюда и ноги растут, и антисемиты являются, и евреи, и даже Аркадий Исаакович Райкин. Стоит лишь порасспросить Путина о хакерских атаках и долго еще задавать уточняющие вопросы.

Между тем сама Мегин Келли, которая пообщалась с ним и при включенной, и при выключенной камере, утверждает, что никаких отклонений не заметила. Даже когда гостеприимный хозяин форума настойчиво предлагал ей таблетку от нервов. Просто "он был настроен по-боевому, не уступал", яростно полемизируя с корреспонденткой при большом стечении публики, а наедине "обращался" с ней "очень тепло, очень вежливо, интересовался... семьей, рассказал подробности о своей". Такой боевитый президент, свидетельствует Келли, "нравится россиянам", потому он и ополчался на журналистку, в приватной же обстановке вообще был душка, и ей стоит верить.

На сей раз с ним все в порядке, насколько в принципе понятие нормы применимо к национальным лидерам, без которых нет ни России, ни Турции, ни Венесуэлы, ни Зимбабве, ни КНДР. Он вел себя вполне естественно для вождя в заданных обстоятельствах, с учетом его характера, привычек и чувств, включая своеобразное чувство юмора. Владимир Владимирович куражился.

Ситуация, сложившаяся в материальном мире большой политики, к тому располагала. Известно же, что друг Дональд, за победу которого сражались, ночей не спали неуловимые наши хакеры-патриоты, опять насмерть рассорился с Европой, объявив, что США выходят из Парижского соглашения по климату. Известно также, что вашингтонский обком, которым у нас детей малых пугают, при ныне действующем американском президенте прекратил свое существование, ибо в Вашингтоне царит хаос. Наиболее впечатлительные из экспертов сегодня склоняются к мысли, что этот законно избранный дебил ведет страну к изоляции и катастрофе, и если даже они не правы, преувеличивая опасность, то кризис в отношениях Америки со многими другими странами Запада ни малейшего оптимизма не внушает. Между тем Эрдоган остро конфликтует с Германией и небезуспешно шантажирует Меркель, угрожая обрушить на Европу потоки беженцев. В то же время крайне правые элиты, находящиеся у власти в Венгрии и Польше, заражены ксенофобией. Короче, Запад расколот, и оснований для куража у Путина предостаточно.

Это счастливейшие дни в его жизни.

Вот он и радуется как умеет, и не надо придираться к словам, отыскивая в них логику или хоть какой-нибудь смысл. Когда он, допустим, советует другу Дональду не слушать никаких советников, как сам их не слушает, или взывает к американским бизнесменам с мольбой посодействовать в установлении связей с Белым Домом, или бичует русофобию. Это все лишь сотрясение воздуха, символизирующее восторженное состояние его духа. Ну и реванш за унижения, испытанные в течение трех долгих лет, когда с ним почти не желали разговаривать. Собственно, и теперь не слишком хотят, и унижают, как на недавней совместной с Макроном пресс-конференции, но чем сильней эти огорчения, тем сильней и злорадство.

О том, долго ли продлится счастье Владимира Путина, мы пока можем только гадать. Тут многое зависит от того, как скоро сумеет Запад выйти из кризиса. Точнее сказать, какими способами и в какие сроки будут решаться разнообразные внутренние и внешние проблемы, включая проблему Трампа, это удивительное порождение демократии в самой мощной из демократических стран и хаоса, отчасти навязанного извне. Расследованием причин, приведших страну к этому состоянию, сегодня занимаются спецпрокурор и пресса, и есть основания надеяться, что им будет сопутствовать удача. Не все ж одному Владимиру Владимировичу радоваться.

Собственно, счастье - это лишь краткий миг в череде бесконечных наших печалей, и тот же Руслан Имранович глумился над врагами считанные секунды в сравнении с вечностью. Однако мем стал частью российской истории, и о нем полезно вспоминать, фиксируя разные счастливые моменты в судьбе наших руководителей. Имена меняются, времена проходят, а счастье все так же мимолетно, и в диковатых речах начальствующих мужей можно расслышать жалобу на его быстротечность. Зато потом счастливцам бывает что вспомнить - и на воле, и в тюрьме, Хасбулатов не даст соврать, да и не он один.

Илья Мильштейн, «Грани.ру»