Белорусские власти ищут в Африке «новые горизонты» 5 5.06.2017, 14:17

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Леонид Маринич

«Африка – регион, где тепло», - отметил замминистра сельского хозяйства.

Первый белорусско-африканский форум «Беларусь и Африка: новые горизонты», который состоится 6-7 июня, будет ориентирован на агропромышленное сотрудничество, сообщает БелТА.

Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Маринич. «Форум будет посвящен сельскохозяйственной тематике. Будут рассматриваться вопросы развития агропромышленного комплекса африканских стран, сотрудничество с Беларусью», – отметил Леонид Маринич.

По его словам, африканскую сторону привлекает открытость Беларуси в вопросах развития этой сферы.

Первый замминистра констатировал, что для участников форума разработана обширная программа. В ней – посещение молоко- и мясоперерабатывающих предприятий, а также модернизированных сельхозобъектов, в частности, зерносушильных комплексов. «Мы будем показывать, как проводим доработку зерна. Мы понимаем, что Африка – регион, где тепло, зерно там сушится в естественных условиях. Но зерно нужно сохранить, а чтобы сохранить, его нужно доработать. Поэтому покажем комплексы машин по доработке зерна и новые методы хранения замораживанием. В Беларуси есть такие комплексы, где хранение зерна осуществляется методом заморозки», – подытожил Леонид Маринич.