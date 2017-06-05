закрыть
5 июня 2017, понедельник, 16:57
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Андрей Гусов намерен перетянуть в польский «Тыхы» белорусских хоккеистов

  • 5.06.2017, 14:36
Андрей Гусов
Фото: belarushockey.com

Руководство ставит перед клубом «чемпионские» задачи.

Сразу двое белорусских хоккеистов могут усилить польский «Тыхы», пишет «Прессбол». Об этом сообщил белорусский наставник клуба Андрей Гусов.

Договоренность с одним белорусским хоккеистом уже предварительно достигнута, со вторым ведутся переговоры. Имена игроков не разглашаются.

Напомним, руководством «Тыхы» поставлена задача в предстоящем сезоне стать чемпионом Польши.


Мнение

Хватит!
Хватит! Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович


Интервью

Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов