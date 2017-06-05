Андрей Гусов намерен перетянуть в польский «Тыхы» белорусских хоккеистов 5.06.2017, 14:36

Андрей Гусов

Фото: belarushockey.com

Руководство ставит перед клубом «чемпионские» задачи.

Сразу двое белорусских хоккеистов могут усилить польский «Тыхы», пишет «Прессбол». Об этом сообщил белорусский наставник клуба Андрей Гусов.

Договоренность с одним белорусским хоккеистом уже предварительно достигнута, со вторым ведутся переговоры. Имена игроков не разглашаются.

Напомним, руководством «Тыхы» поставлена задача в предстоящем сезоне стать чемпионом Польши.