Под Минском прошла уникальная свадьба в белорусском стиле 3 5.06.2017, 14:49

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К свадьбе молодая пара готовилась четыре месяца.

В последние дни весны пиар-менеджер Адарья Яцевич и программист Павел Шут, известный как серый кардинал «вышываночной революции», сыграли свадьбу, пишет nn.by.

К свадьбе молодая пара готовилась четыре месяца. О том, что все будет с белорусским колоритом, знали сразу.

«Сначала определились с усадьбой «Лесная поляна». Она находится посреди леса, там очень душевные хозяева, которые сделали всю эту красоту своими руками. Сразу почувствовали особую энергетику и отличный вкус, мы не колебались, — рассказывает Адарья. — Потом выбрали ведущего, который помог сориентироваться в особенностях белорусских свадеб.

Нам не хотелось чересчур традиционного праздника. Мы хотели отойти от стереотипа, что свадьба по-белорусски — это деревня, гармошка, водка и сало. Последнего у нас, кстати, не было, потому что мы не едим мяса и не употребляем алкоголь. Свадьба по-белорусски может быть современной. Белорусское не умерает, оно приобретает новую форму — по-прежнему близкую и приятную глазу».

Костюмы для молодых и их родителей сшила белорусский дизайнер Анастасия Фалькович. За основу взяли те модели, что Анастасия разработала раньше, а дальше уже играли с деталями и цветом.

«Я отказалась от льна, так как невеста я подвижная и непоседливая, боялась быстро память платье, — объясняет Адарья. — Орнамент выбирали вместе с Анастасией, она подсказала, что и как вышивали раньше. Так на моем поясе появились традиционные целующиеся голуби. Паша придумывал дизайн своей свадебной рубашки сам. И материал, и орнамент — его замысел. Анастасия с удовольствием исполнила этот заказ. Рубашки отцам купили в магазине Honar.by, бабочки для друзей — в Ragna.by. Подружки невесты платья взяли напрокат у Анастасии Фалькович. Другие гости наряды продумывали сами».

Что касается свадебного антуража, то здесь молодым помогли бабушкины вещи.

«Мы обратились к декоратору и показали все дерюжки, полотенца, рушники, которые бабушка со слезами радости сняла с чердака для любимых внуков, — добавляет Павел. — Приглашения для гостей напечатали на бабулином небеленом льне, ему лет 50, не меньше. Декоратор Екатерина Мытник соединила все это в оформлении арки, зала, столов. Мы просили ничего не приобретать нового и по-максимуму использовать свое. Знаете, в таких вещах — невероятная энергетика, с ними любой праздник получится душевным».

В приглашении на свадьбу молодые писали так: «Праздник будет в лесу. Никаких двух горячих и долгих застолий. Только простые слова и простые вещи. Одевайтесь так, чтобы было удобно: джинсы и вышиванка подойдут как нельзя лучше».

«Каждый понял это по-своему. И мы очень рады, что сегодня в Беларуси можно найти много «вкусных» по дизайну костюмов, — рассказывает Адарья. — На празднике мы разучивали белорусские танцы с театром «Фламея», плясали под песни группы By Cry.

Вместо напитков из магазина пили заготовленный родителями березовый сок и болтали где на трасянке, где на по-белорусски — как у кого получалось. Эмоциональная привязка белорусов к белорусскому — очень сильная. Такие вещи вызывают волнение, как «языковой код» в «Мове» Мартиновича».