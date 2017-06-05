История «модернизации» одного завода 11 5.06.2017, 14:47

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Фото: belta.by

О чем промолчали БТ и глава Госконтроля.

В конце мая руководитель Госконтроля Леонид Анфимов обеспокоился ситуацией на ОАО «Поставский льнозавод», о чем на телеканале «Беларусь 1» вышел сюжет «Модернизация обернулась убытками».

При посещении предприятия Леонид Анфимов сказал много чего интересного, в частности такую фразу: «Думаю, что надо искать специалистов. Не следует пытаться делать самим то, в чем мы не сильны и чего не можем, особенно в условиях ограниченности времени и финансирования».

Но что любопытно: ни глава Госконтроля, ни государственные СМИ не назвали виновных в том, что модернизация на предприятии обернулась убытками. Поэтому давайте попробуем прояснить этот момент, вспомнив, что же происходило с Поставским льнозаводом в последние годы. Тем более ситуация выглядит довольно типичной, пишет «Салідарнасць».

Март 2010 года. Александр Лукашенко настаивает на срочной модернизации производств льна в Беларуси.

Февраль 2012-го. Согласно постановлению Совмина на модернизацию Поставского льнозавода выделяются деньги за счет кредитов.

Декабрь 2012-го. Александр Лукашенко требует, чтобы модернизацию предприятий льняной отрасли завершили к 2015 году.

Январь 2013-го. Председатель Поставского райисполкома Виктор Гуторов заявляет, что новый завод начнет работать в третьем квартале 2013 года.

Январь 2014-го. Председатель Комитета государственного контроля Витебской области Василий Максимов: Поставский льнозавод «модернизируем по высшему классу».

Март 2014-го. Газета «Витебские вести»: масштабная реконструкция Поставского льнозавода должна завершиться в сентябре.

Апрель 2014-го. Газета «Советская Белоруссия» пишет: «Решение о строительстве нового цеха на убыточном заводе (который явно не может потянуть кредитную нагрузку) начиналось без четкого определения его будущей сырьевой базы», «Все это время областной и республиканский бюджет выплачивает проценты за кредит», «А ведь через год после ввода в строй нового цеха (напомним: его загрузка не обеспечена даже наполовину!) придет время рассчитываться по основному долгу перед банком».

Июнь 2014-го. В Минсельхозпроде заявляют, что готовность реконструкции ОАО «Поставский льнозавод» составляет 60%. Премьер Михаил Мясникович поручил завершить модернизацию всех льнозаводов до 1 января.

Октябрь 2014-го. БелТА сообщает, что на предприятии уже завершены основные работы по модернизации производства.

Январь 2015-го. Председатель райисполкома Виктор Гуторов заявляет, что на модернизации Поставского льнозавода уже освоено более 200 млрд. рублей (по курсу на тот момент это около 13 млн долларов). Но оборудование (совместное – бельгийской фирмы «Ванхаверт» и НПЦ Академии наук) на планируемую мощность не выведено по причине частых поломок.

Май 2017-го. Глава КГК Леонид Анфимов заявил, что согласно поручению Лукашенко ввести новую линию нужно до 1 июля...

Что имеем в сухом остатке? Решение о необходимости модернизации приняли не специалисты предприятия, а высшие должностные лица. По их же инициативе реконструкцию по непонятным причинам проводили в авральном порядке. Как следствие – не разобрались с оборудованием, которое теперь не работает. Около 200 млрд «старых» рублей, вполне вероятно, оказались выброшенными на ветер.

Выводы властей? Какие выводы? Теперь они возьмутся за модернизацию Оршанского инструментального завода, куда отправят 63 млн долларов, и передадут на развитие МАЗа 500 млн долларов.