Рассерженные белорусы четко заявили: Лукашенко, на выход! 4 5.06.2017, 15:15

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Самый точный диагноз власти в Беларуси – «диктатор перебрал».

Переборы плохи в любой сфере. Они являются основными источниками повышенной опасности и трагедий, аварий и катастроф, ненависти и конфликтов, революций и войн.

Допущенные Лукашенко переборы накрепко сплелись в сплошное кубло произвола и беззакония, прозванное в народе «лукашизмом», пишет издание freeregion.info.

Перебор властных полномочий

Абсолютный перебор властных полномочий – это главный из допущенных переборов. Путем махинаций и прочей «махновщины» Лукашенко полностью низверг государственную власть на подконтрольной ему территории и подменил собой государство.

Своевластными распоряжениями, декретами и указами он сконцентрировал всю полноту власти над белорусским народом в своих руках, став единственным источником реальной власти. Власть, только власть, как можно больше беспредельной власти – это и есть для него заветная самоцель.

«Фараон» создал, за народный счет, собственный аппарат подавления и тирании, включая обслуживающие личное самовластие громоздкие структуры: спецслужбы, милицию, следствие, суд, прокурорский надзор, налоговую инспекцию и прочие.

Все, что есть в наличии, включая карманных «депутатов» и брехливых идеологов, принадлежит ему – первому в истории белорусскому «фараону». Личную власть над белорусским народом Лукашенко осуществляет посредством своих болванчиков. Все решения принимаются им, либо под его диктовку, либо ему в угоду.

Подконтрольные болванчики им рассаживаются на все значимые посты в органах избирательной системы, в структурах исполнительной, законодательной, судебной и финансовой вертикали, а также в производственной, идеологической, информационной и иных сферах. Он сам формирует, контролирует и использует для защиты своей власти полчища силовиков.

Следует отметить, что созданная в Беларуси система самовластия беспрецедентна, крайне неэффективна, чрезвычайно дорогостоящая и насквозь коррумпированная.

По данным организации Transparency International, в которых учитывалось не только мнение экспертов, но и бизнеса, работающего в той или иной стране, – Беларусь является одной из самых коррумпированных европейских стран. На содержание и обслуживание системы самовластия критически не хватает внутренних ресурсов, постоянно требуются большие вливания и подпитки из внешних источников. Положение критическое и для него неразрешимое.

Перебор президентских сроков правления

Перебор в количестве занимаемых президентских сроков правления – это один из самых явных антиконституционных переборов Лукашенко. Избранный для исполнения президентских полномочий с конституционной продолжительностью не более двух сроков подряд, Лукашенко 23 года, то есть шестой срок подряд, бессменно занимает президентский пост. Никаких законных оснований для увеличения сроков президентского правления под свою персону у него никогда не было и нет.

Переборы в посулах, жульничестве, лжи и обмане

Переборы в посулах, жульничестве, лжи и обмане – это самые экстравагантные переборы Лукашенко. Они третье десятилетие пагубно реют над белорусами. Некоторые их разновидности отмирают, превратившись в откровенные несуразности или, говоря на его диалекте, в «безглуздицу».

Вместо них привносятся новые. Так, не осталось ни слуху, ни духу от белорусского экономического чуда. Канули в небытие мифы о процветающей Беларуси. Разоблачены ложные вымыслы про народ, который будто бы является источником государственной власти, про социальное правовое государство и независимую страну, про гарантии права на труд и так далее.

Развенчанный дурман поспешили заместить новым: «Беларусь – страна для жизни».

Надо понимать, для жизни той самой, в которой порядка полумиллиона граждан объявлены «тунеядцами», где все природные богатства и ресурсы находятся в распоряжении одного человека, где свои земельные участки и свои квартиры люди были вынуждены еще раз выкупать у тирана, а теперь еще будут вынуждены дополнительных три года на него горбатиться, чтобы дотянув срок, иметь нищенскую пенсию.

В действительности, Беларусь – это страна для жизни не свободных и счастливых людей, а «фараона» и его семьи.

Яркий пример вранья Лукашенко содержит его совсем недавнее отрицание недоплаты за российский газ. Не успев опомниться от собственной публичной лжи, он стремительно потратил из невнятных источников финансирования три четверти миллиарда долларов США на погашение газового долга. А как в отказ шел перед белорусами и россиянами, какие финты крутил!

Поэтому люди требуют открыто и настойчиво – Лукашенко уходи!

На выход

В ходе массовых акций протеста, прошедших по всей стране в феврале-марте текущего года, рассерженные белорусы прямо указали Лукашенко на дверь. Против воли народа он пока что суетливо артачится. Видно продолжает надеяться на своих болванчиков. Туго доходит, что звонок отчетливо прозвенел как для него самого, так и для всей его прислуги.