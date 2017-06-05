Названы 10 причин есть творог 1 5.06.2017, 15:21

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Творог – это богатый источник кальция, фосфора, фолиевой кислоты и солей.

Кальций, поступающий в организм из растительных источников (шпинат, все виды капусты, орехи, кунжут, соя, пшеница, петрушка), может положительно влиять на кислотно-щелочной баланс и метаболизм кальция в организме, пишет healthyliving.com.ua.

Однако по усвояемости уступает кальцию из пищи животного происхождения (творог, сыры, йогурт, сметана, кефир).

Так что же полезного в твороге?

Повышаются работоспособность и тонус. Помимо жизненно важных белков (аминокислот) в твороге содержатся витамины групп В, А, Е, Р, фолиевая кислота, соли магния, кальция, цинка, меди, железа, фосфора и фтора.

Улучшается состояние желудочно-кишечного тракта. Это происходит благодаря нейтральной кислотности творога и полезным элементам в составе.

Растет мышечная масса. Ученые объясняют этот факт наличием в твороге арахидоновой кислоты. Это полиненасыщенная омега-6 жирная кислота, которая входит в состав фосфолипидов, участвует в строительстве клеточных мембран и способствует росту мышц.

Улучшается зрение. В 100 г творога содержится 0,1 мг витамина А. Три пачки творога по 200 г восполняют 20% суточной потребности в витамине А. Этот витамин сохраняет остроту зрения.

Худеешь. Давая организму достаточное количество белка и калорий, творог не несет в себе ничего лишнего, не откладывается жиром на боках и не провоцирует увеличение веса.

Омолаживаешься. Творог полезно применять не только внутрь, но и снаружи. Творожная сыворотка входит в состав средств для омоложения и для ухода за кожей лица и тела.

Улучшается здоровье. Творог — лидер среди продуктов, которые употребляют после тренировок. Творог содержит большое количество кальция в легкоусваиваемой форме, а также витамины В1, В2, РР, С и другие.

Восстанавливает после болезней. Творог с низким процентом жирности назначается в рацион для восстановления после болезни и незаменим при заболеваниях пищеварительной системы.

Полезен для зубов, ногтей и костей. Творог особенно полезен тем людям, костная система которых нуждается в поддержке, — детям, беременным и пожилым.

Повышает иммунитет. 20% в составе творога занимает белок. Белки участвуют в процессах обмена веществ и иммунных реакциях.