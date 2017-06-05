Cегодня исполняется 70 лет возродившему Европу плану Маршалла 5.06.2017, 15:30

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Джордж Маршалл в 1950 году (© AP Images)

C этого дня Америка начала играть постоянную роль в строительстве международного порядка.

70 лет назад, 6 июня 1947 года, в своей 11-минутной речи в Гарвардском университете государственный секретарь США Джордж Маршалл заложил основы послевоенного возрождения Европы и установил прочные и долговременные связи с европейскими странами, пишет share.america.gov.

Чтобы объявить о широкомасштабной программе американской помощи по восстановлению Европы после разрушений Второй мировой войны, Джордж Маршалл выбрал не имевшее отношения к международной политике мероприятие. Программа получила название “план Маршалла” и положила начало открытой внешней политике, на многие десятилетия объединившей США и Западную Европу.

5 июня 1947 года, Кембридж (штат Массачусетс). Государственный секретарь США Джордж Маршалл перед получением почетной степени доктора юридических наук Гарвардского университета (© AP Images)

Спустя годы Европа вновь сталкивается с этническими и политическими конфликтами и экономическими трудностями. В таких условиях высказанные в речи Джорджа Маршалла идеи – необходимости примирения и укрепления экономических связей, американской ответственности и готовности оказывать помощь – не теряют своей актуальности.

В 1944 году, будучи начальником штаба Армии США, генерал Маршалл принимал участие в планировании операции по высадке союзников в Нормандии, результатом которой стал разгром гитлеровских войск. Впоследствии в администрации президента Гарри Трумэна Маршалл занял пост государственного секретаря. Именно в этом качестве он произнес речь в Гарвардском университете в связи с присужденимем ему почетной ученой степени.

В Гарварде Джордж Маршалл четко провозгласил: план преследует не только гуманитарные, но и практические цели. На его финансирование в течение следующих четырех лет было выделено 13 миллиардов долларов.

Чтобы накормить греческих детей, в Афины за несколько дней до Рождества привезли муку. Выпеченный хлеб раздавали с помощью благотворительных организаций (©Bettmann/Getty Images)

Джордж Маршалл считал, что важнейшими задачами послевоенного восстановления Европы должны стать превращение Старого континента в стабильный демократический регион, способный противостоять экспансии коммунистической России, и установление прочных экономических и торговых отношений с Соединенными Штатами.

“Наша политика не направлена против какой-либо политики или доктрины, она направлена против голода и нищеты, отчаяния и хаоса, – заявлял Джордж Маршалл. – Мы возродим эффективную мировую экономику и создадим политические и социальные условия для деятельности свободных институтов”.

Эти слова отразили убежденность Вашингтона в том, что благополучное будущее Америки, в тот период все еще не оправившейся от собственной экономической депрессии, связано с судьбой Западной Европы.

Европа: новая надежда

Америка, которая направила свои войска в Европу и вместе с союзниками разгромила Гитлера, теперь была готова предоставить деньги, продукты питания и энергоносители. Вместе с тем, Джордж Маршалл настаивал на том, что ответственность за организацию и ход восстановления европейские государства должны взять на себя. “Это дело европейцев”, – уверял он.

План Маршалла в действии: Италия, 19 января 1950 года, снегоуборочная машина Capracotta Clipper, подарок жителей американского города Джерси-Сити (© Bettmann/Getty Images)

Он призвал европейские страны во имя сотрудничества разрушить барьеры прошлого, политические и торговые. По мнению Джорджа Маршалла, “программа должна была стать совместной, ее следовало согласовать со многими, если не со всеми, европейскими странами”.

Речь дала европейцам надежду, и европейские политики встретились в сентябре 1947 года на Парижской конференции для ее обсуждения.

Созданный на конференции Комитет европейского экономического сотрудничества представил правительству США свои предложения. 3 апреля 1948 года президент Трумэн подписал Закон США о помощи иностранным государствам, тем самым открыв путь для немедленной реализации плана Маршалла.

В 1949 году после восстановления в стране самоуправления к плану подключилась Западная Германия. Ее первый послевоенный канцлер Конрад Аденауэр в 1964 году отмечал: “План Маршалла стал, вероятно, первым в истории случаем, когда победившая страна протянула побежденной руку помощи, чтобы та могла воскреснуть”.

Планом предусматривалось возрождение отраслей промышленности, включая добычу угля и производство стали. Результаты впечатляли: европейские страны восстановились гораздо быстрее, чем ожидалось. План также служил стимулом и для экономики Соединенных Штатов, так как значительная часть выделяемых средств шла на приобретение товаров американских поставщиков.

Историческая смена курса внешней политики США

Отмечая простоту гарвардской речи, ветеран американской дипломатии Генри Киссинджер позже писал: “Чтобы проиллюстрировать важность стоящих задач, Маршалл высказывался ясно и не использовал поучительные истории или поэтические метафоры”.

По мнению Киссинджера, если раньше американцы рассматривали внешнюю политику как “набор отдельных проблем, которые предстояло решать в каждом конкретном случае”, эта речь ознаменовала историческую смену курса. “Это был призыв к Америке играть постоянную роль в строительстве международного порядка, – писал дипломат. – Маршалл положил конец ностальгии по изоляционизму”.

В речи Маршалла было мало деталей, зато были изложены принципы трансатлантических отношений.

В 1953 году за работу по реализации плана послевоенного восстановления Европы Джорджу Маршаллу была присуждена Нобелевская премия мира.