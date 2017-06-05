Жители Барановичей вышли на стихийный митинг 5.06.2017, 15:35

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Около сотни человек требовали остановить незаконную застройку.

Жители улиц Орджоникидзе и Уборевича, которые не согласны с утвержденным планом застройки Военного городка и выступают против строительства многоквартирного дома на месте детской площадки, не сдаются и намерены дойти до суда.

Очередная встреча жителей Военного городка, выступающих против строительства нового дома на месте детской площадки, состоялась 4 июня. Из нескольких десятков человек была выбрана инициативная группа, в которую вошли по одному человеку от каждого подъезда, сообщает intex-press.by.

В ближайшие дни представители группы подготовят обращения в облисполком и вышестоящие инстанции. Сейчас жильцы Военного городка ищут юриста. Если в Барановичах найти специалиста именно в этой области права не удастся, люди готовы искать столичного адвоката и обращаться в суд.

Общественное обсуждение детального плана градостроительного проекта Военного городка проводилось с 27 марта по 20 апреля. Самыми активными участниками стали жители домов на улице Уборевича и Орджоникидзе, собравшие более четырехсот подписей против строительства многоквартирного жилого дома на месте детской площадки в их дворе. После окончания общественного обсуждения граждане получили письменный ответ из горисполкома, который гласил, что новый дом в центре их двора все же построят.

– Наши интересы никто не учел, мы все выступали против строительства этого дома, – говорит Василий Данильчик, житель одного из домов.

Однако кое-какие изменения в детальный план по итогам общественного обсуждения все же были внесены. Двухподъездный дом, который планировали построить во дворе, в плане заменили на одноподъездный.

– Пусть это пока и не то, чего мы добиваемся: наша цель, чтобы вообще никакой дом здесь не появился, – говорит Андрей Викторов, который вырос в этом дворе. – Но это все равно результат. А когда мы только начинали собирать подписи, мало кто верил, что у нас вообще хоть что-то получится. Правду говорят, что под лежачий камень вода не течет. И мы намерены добиваться своего и дальше.