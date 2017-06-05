Ливия и Йемен разорвали дипломатические отношения с Катаром 1 5.06.2017, 15:57

Ранее о разрыве дипломатических отношений заявили ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет.

Йемен и Ливия вслед за ОАЭ, Бахрейном, Саудовской Аравией и Египтом разрывают дипломатические отношения с Катаром. Об этом сообщает DZ Breaking, пишет korrespondent.net.

«Ливийское правительство Сараджа и правительство Йемена присоединились к Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам, Египту и Бахрейну, объявив разрыв дипломатических отношений с Катаром», - говорится в сообщении.

Катар обвиняют в поддержке террористов и экстремистов, а также вмешательство во внутренние дела этих стран.

После разрыва отношений дипломатические миссии указанных государств в Катаре будут закрыты, также прекращается морское и воздушное сообщение с эмиратом.

Как сообщает Al Jаzeera, МИД Катара заявило, что сожалеет о принятых соседними арабскими странами мерах, назвав их «необоснованными».

В то же время госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Австралию выступил с заявлением, призвав страны Персидского залива сохранять единство.