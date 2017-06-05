ОМОН – Олегу Ларичеву: «Ты министра нашего обидел» 4 5.06.2017, 15:58

Олег Ларичев в суде

В Минске судят куратора стрит-арт-проекта Signal и его подругу.

В суде Октябрьского района города Минска проходит суд над куратором уличных художников Олегом Ларичевым и его подругой, Анной Новик, которые были задержаны ночью 4 июня на улице Могилевской по обвинению в мелком хулиганстве, пишет belaruspartisan.org.

Как рассказал в суде Олег Ларичев, в ночь с субботы на воскресенье он вместе со своей подругой Анной Новик шли по улице Могилевской, направляясь в кафе «Гараж», где хотели заказать суши и пойти домой.

Неожиданно на противоположной стороне улицы остановился микроавтобус, откуда выскочили два человека в темной гражданской одежде, перебежали дорогу и начали их задерживать. Не представляясь и не объясняя причин задержания. Забросили их обоих в микроавтобус, также не имевший каких-либо опознавательных знаков. После чего отвезли в РУВД Октябрьского района, где составили на них протоколы по статье 17.1 КоАП РБ. Якобы они ругались матом в общественном месте, нарушая спокойствие граждан и проявляя неуважение к обществу.

Анна Новик рассказала в суде, что является аспиранткой Академии наук и не позволяет себе нецензурно выражаться. Она отметила, что час был поздний, на улице не было никого, кроме них с Олегом и двух людей в темной одежде на противоположной стороне улицы.

Олег повторил сказанное Анной, отметив, что задерживали их «в грубой форме». С протоколом они оба категорически несогласные, каких-либо хулиганский действий не совершали.

По словам бойца ОМОН Саковича, выступившего в суде в качестве свидетеля обвинения, во время патрулирования улиц в гражданской форме одежды он с напарником заметил двух людей, которые «подозрительно себя вели» — стояли возле кучи троительного мусора и «что-то там рисовали» на бетонной стене, по очереди оглядываясь по сторонам.

Когда они закончили рисовать и ушли, бойцы ОМОН подбежали посмотреть на рисунок. Различить рисунок они не смогли, чего-либо оскорбительного в нем не было.

— Я вообще не понял, что там было нарисовано, — сказал свидетель.

Однако ОМОНовцы стали догонять ребят, чтобы задержать их. При задержании Ларичев и Новик якобы и стали ругаться матом.

Их доставили в РУВД Октябрьского района, где при обыске обнаружили у них 6 баллончиков с краской и тряпичную ткань с вырезанным рисунком. У него также был изъят телефон для проведения некой экспертизы.

Как рассказал Олег, в частной беседе бойцы ОМОН рассказали, что у них был приказ следить за ним. Они еще удивлялись, что же он «за опасный человек такой». Кроме того, они заявили ему прямым текстом, что «ты министра нашего обидел», имея в виду постеры с изображением Шуневича в форме НКВД, появление которых на улицах Минска власти связали с Ларичевым. По словам Олега, именно эти постеры обсуждали милиционеры в РУВД и на Окрестина.

Ларичева также пытались заставить написать явку с повинной за нанесение различных патриотических надписей на граффити «Москва – Минск».