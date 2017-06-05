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РФ и Беларусь договорились об обмене информацией о контактах с НАТО

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  • 5.06.2017, 16:05

Страны выразили «серьезную озабоченность действиями НАТО».

Об этом на встрече договорились министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Владимир Макей, пишет delfi.lt.

По словам Лаврова, на встрече страны выразили серьезную озабоченность «в связи с усилением военной деятельности НАТО на его так называемом восточном фланге». «Договорились и далее координировать подходы по выстраиванию отношений с НАТО, обмениваться информацией о контактах с альянсом», — добавил Лавров. Евразийский экономический союз нуждается в серьезной информационной поддержке на международной арене. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня в Москве на совместном заседании коллегий МИД Беларуси и России, сообщает БЕЛТА.


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