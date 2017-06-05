Во всем виноват колхозник 2 Дмитрий Егоров

5.06.2017, 16:24

Эта суббота для агрочиновников Могилевщины не была слишком приятной.

Это должен был быть рядовой нагоняй для могилевских агрочиновников. Чтобы «волшебный пинок» долетел «по вертикали» в самый низ - от председателя колхоза вплоть до доярки и механизатора.

Министр сельского хозяйства Леонид Заяц приехал на Могилевщину, чтобы принять участие в удивительном по формуле мероприятии, которое называется семинаром-совещанием. Подобные министерские визиты в регионы можно обозначить как «грандиозный шухер», грандиознее которого - только визит Александра Лукашенко.

Эта суббота для агрочиновников Могилевщины не была слишком приятной. Во-первых, министр сельского хозяйства заявил, что программа развития животноводства в регионе за прошедшую пятилетку не просто невыполненна, но - провалена. Во-вторых, объяснил, почему так произошло.

По мнению Зайца, причины провала ... «кроются в кадрах»! Не в «колхозной» командно-плановой системе, не в том, что все сельское хозяйство давно и беспросветно сидит на игле дотаций, которые идут на то, чтобы покупать исключительно «свое». Ни при чем здесь система, в которой без приписок не продержится ни один председатель колхоза. Виноват во всем - колхозник!

«В регионе нужно по-хорошему разозлиться всем кадрам, начиная от председателя райисполкома до рядового работника, и взяться за работу!» - гремел министр сельского хозяйства.

Что ж, занимать эту должность в нашей стране непросто. И может даже опасно, учитывая, кто у нас главный животновод и хлебороб. И вот, Леонид Заяц объясняет, что причина провала такой совершенной программы, которую составили в министерстве - люди. Программа была хорошей, условия все создали - организационные, финансовые, только и знай что выполняй-перевыполняй. Но «народец» опять подвел.

«Народец» на Могилевщине начал стремительно «портиться» где-то в 96-97 гг., Когда сегодняшний главный хлебороб страны окончательно устроился в президентском кресле и объявил о возвращении в светлое советское прошлое. Кто еще помнит о колхозе «Рассвет», который имел свои колбасные и молочные цеха, базу для отдыха и даже собственный банк? «Новая старая» система довела агрокомплекс до полной деградации, а главу - Василия Старовойтова - так вообще бросили в тюрьму.

Теперь министр был очарован успехами СПК «Колхоз« Родина », где побывал относительно недавно. Это хозяйство работает, как когда-то «Заря», но не «благодаря«, а «вопреки». Понимает это господин министр? Или в Белынического районе в колхозе «Родина» люди из другого теста?

Что будет дальше? Я уверен, что приказ Леонида Зайца «по-хорошему разозлиться всем кадрам» будет услышан и выполнен. Частично. «Верхушка» будет делать разносы своим подчиненным. Среднее звено руководителей, имея шизофренические приказы и планы с одной стороны, и больную реальность с другой - лепить приписки и «гонять» рядовых работников. А те будут слышать по БТ обещания о зарплатах в $ 500, плеваться и тянуть из колхоза кто что может.

Приказ «разозлиться» будет выполнен. А может, министр прав, говоря, кто виноват в таких провалах? Может, виноват точно - колхозник? Единственное, министр не назвал его имя.

Дмитрий Егоров, «Белсат».