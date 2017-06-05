Приносишь дневник с оценками по белорусскому языку - получаешь скидку 5.06.2017, 16:37

Как компания «Твой велик» занялась «патриотическим маркетингом».

Необычную акцию начала компания «Твой велик», офис которой расположен в агрогородке Вертелишки Гродненского района. От 1 до 15 июня они предлагают скидки на приобретение некоторых велосипедов в зависимости от оценки, полученной за год по белорусскому языку, пишет nn.by.

«10 = 10%. Учится хорошо выгодно!»- так звучит рекламный слоган компании. Магазины «Твоего велика» расположены во всех областных центрах страны.

«Акция не спонтанная, она давно планировалось. Получаем огромное количество благодарностей, даже не ожидали настолько позитивной реакции. Причем самое интересное, что какая-то меркантильность, почему 10%, а не 50%, уходит в людей на второй план. Они, прежде всего, положительно реагируют на белорусский язык », - рассказал Михаил с отделa продаж. Причем собеседник говорил на прекрасном белорусском языке.

Для получения скидки на «Твой велик» нужны следующие документы: копия паспорта родителей и две копии из дневника (с фамилией и названием школы, а также с годовыми оценками).