закрыть
5 июня 2017, понедельник, 21:32
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Ученые выяснили идеальные параметры тела

3
  • 5.06.2017, 16:59
  • 5,973

Британские ученые установили идеальные параметры тела для мужчины и женщины.

В эксперименте участвовали около 50 пар в возрасте 18−19 лет, которых попросили составить портреты идеальных мужчин и женщин, пишет svpressa.ru.

В итоге было выяснено, что мужчинам нравятся стройные женщины с большим бюстом, а женщинам симпатичны мужчины с накаченным торсом, но при этом с тонкой талией.

Когда женщин попросили представить идеальных женщин, то они также акцентировали внимание на большой груди. А мужчины, говоря о собственной идеальной фигуре, хотели бы иметь накаченные ноги, пишет «ФАН».


Мнение

Хватит!
Хватит! Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович


Интервью

Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов