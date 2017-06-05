Ученые выяснили идеальные параметры тела 3 5.06.2017, 16:59

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Британские ученые установили идеальные параметры тела для мужчины и женщины.

В эксперименте участвовали около 50 пар в возрасте 18−19 лет, которых попросили составить портреты идеальных мужчин и женщин, пишет svpressa.ru.

В итоге было выяснено, что мужчинам нравятся стройные женщины с большим бюстом, а женщинам симпатичны мужчины с накаченным торсом, но при этом с тонкой талией.

Когда женщин попросили представить идеальных женщин, то они также акцентировали внимание на большой груди. А мужчины, говоря о собственной идеальной фигуре, хотели бы иметь накаченные ноги, пишет «ФАН».