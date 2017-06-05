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Белстат: За последние пять лет Беларусь потеряла 279 тысяч рабочих мест

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  • 5.06.2017, 17:02
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Цифра равна населению двух городов масштаба Борисова.

В начале июня Белстат опубликовал данные о списочной численности работников белорусских предприятий и организаций, пишет «Салiдарнасць».

Статистика показала угрожающую тенденцию – если в 2012 году общая списочная численность работников Беларуси составляла 4 129 005 человек, то в 2016-м она снизилась до 3 850 878 человек!

Таким образом, снижение численности работников за пятилетие затронуло более 279 тысяч человек, что косвенно указывает на чрезвычайно сложную ситуацию на белорусском рынке труда. Отметим, что в прошлом году этот показатель поставил антирекорд за последние 16 лет.


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