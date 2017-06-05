Как прошел дебютный сезон в «Нанси» для Сергея Черника 5.06.2017, 17:18

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Белорусский вратарь стал лучшим игроком в своей команде.

Итак, футбольный сезон-2016/17 во Франции полностью завершен. Чемпионат во всех лигах давно финишировал, победитель Кубка известен, переходные матчи за право остаться в Лиге 1 выявили неудачника. Им оказался «Лорьян» – злой гений лотарингского «Нанси» и Сергея Черника, пишет «Трибуна».

Еще бы: мало того, что для нашего вратаря поражение и 3 пропущенных гола стоили ему места в основе до конца сезона, так и еще в последнем туре судьба спасительного 18-го места (переходные матчи с 3-м местом Лиги 2) в Лиге 1 была не только в руках самих «чертополохов», но и в руках «мюрлуз»:

18 Лорьян 43-69 (-26) 35 очков

19 Нанси 26-51 (-25) 32 очка

И если «Нанси» в заключительном туре свои 3 очка набрал, что позволяло опередить «Лорьян» в турнирной таблице по разнице забитых и пропущенных мячей, то последний не захотел делать подарок лотарингской команде, сумев отыграться после пропущенного гола и отстоять спасительную ничью.

Вот такая метаморфоза: занять в сезоне-2015/16 1-е место в Лиге 2 и сменить таким образом обладателя 19-й позиции в Лиге 1, чтобы через год оказаться на этом же месте...

И это в год 50-летия клуба. Так себе юбилейчик получился...

Теперь о Сергее. С момента моей прошлой публикации новостей о его спортивных достижениях не было вообще. Экстренно вернувшись в Нанси после матча со сборной Швеции, наш голкипер, как оказалось, до конца сезона обосновался на скамейке запасных, уступив место в воротах камерунцу Ги Нди Ассембе, который и провел от звонка до звонка оставшиеся 8 матчей Лиги 1.

При этом данный факт не помешал нашему вратарю войти в историю «Нанси»: по сумме опросов болельщиков на клубном сайте он признан игроком сезона в составе «Нанси». И это, надо напомнить, в дебютном сезоне!

Таким образом, вспоминая, как Сергей Черник дебютировал в составе «Нанси», как провел первые матчи и дал первое интервью по-французски, как выглядел на фоне других вратарей в Лиге 1 через призму цифр, как выдержал сравнение с «французским Доннаруммой» и как уверенно провел матч против французского гранда «ПСЖ», остается лишь только подвести статистические итоги первого французского сезона: