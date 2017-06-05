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Лавров: У России и Беларуси будет единое миграционное и визовое пространство

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  • 5.06.2017, 17:23
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Сергей Лавров

План будет реализован в ближайшую «трехлетку».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о формировании единого миграционного и визового пространства на территории России и Беларуси, пишет interfax.by.

«Уже согласован и выносится на утверждение cовета министров «cоюзного государства» план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшую трехлетку»

, - сказал С.Лавров на пресс-конференции со своим белорусским коллегой.

«В этом плане отражены основные элементы, которые позволяют двигаться и к формированию единого визового пространства. Более того, мы завершаем согласование межправсоглашения, которое (...) будет посвящено взаимному признанию виз и согласованию действий, которые связаны с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию государств-участников договора о «cоюзном государстве», - добавил он.


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