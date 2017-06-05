Николай Статкевич: Сергей Кунцевич вышел на свободу еще более сильным 1 5.06.2017, 17:32

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Николай Статкевич

Когда власти понесут наказание за «дело патриотов», то во многом это будет заслуга активиста БНК.

На днях вышел на свободу из следственного изолятора №1 фигурант «дела патриотов», активист Белорусского Национального Конгресса Сергей Кунцевич.

«Не сломлен и еще более сильный», - так высказался о своем соратнике из БНК бывший политзаключенный Николай Статкевич.

Сергей Кунцевич был задержан накануне Дня Воли и помещен сначала в СИЗО КГБ, а после переведен на «Володарку». Ему предъявили обвинение по статье 293 ч.3 Уголовного кодекса (подготовка массовых беспорядков), пишет сайт palitviazni.info.

Сергея Кунцевича выпустили под подписку о невыезде и неразглашении информации.

- Если «дело патриотов» и решат «спустить на тормозах», то во многом это будет заслуга Сергея Кунцевича, - считает Николай Статкевич. - Потому что фигуранты дела, которых выпускают на волю, выходят и молчат. Что они говорили? Что с ними делали? Все ссылаются на подписку о неразглашении информации. Как будто эти подписки распространяются на пытки, избиения, условия содержания ... Не разглашать нужно информацию от следователя. А Сергей освободил себя сам. Он сумел передать о пытках на свободу ...

- Думаете, что это на самом деле повлияло?

- Безусловно. Информация попала и в СМИ, и к правительствам демократических стран. На прошлой неделе я говорил на эту тему в Литовском посольстве и передал копию записки от Сергея из изолятора. И уже на следующий день это обсуждалось на встрече послов стран Евросоюза.

Я знаю, что некоторые правительства, где у власти социал-демократы, уже готовили ноту протеста белорусскому правительству. Думаю, вышеназванные факторы все-таки повлияли на освобождения Сергея Кунцевича.

Кроме того, 5 июня представители Международного валютного фонда вновь приезжают в Беларусь на переговоры по поводу выдачи кредита. Видимо, властям не хватает денег на зарплаты силовикам и водометы. И, чтобы получить деньги, показывают вроде бы свою лояльность, выпускают из изоляторов некоторых патриотов.

- После выхода на свободу Сергей рассказал, что его пытали при задержании...

- Да, силовики вышли на него после того, как я сбежал от них. Первые часы его пытали электрошокером, но он ничего не сказал. Тогда захватили гаджеты, просмотрели переговоры ... Сергей говорил, что пытки продолжались и после задержания. Он объявил сухую голодовку, у него возникли проблемы с почками. Человеку отказывали в медицинской помощи, родителям запретили передавать лекарства. Боялись, наверное, что Сергей может умереть в СИЗО КГБ, поэтому перебросили его в СИЗО №1. Последний раз его избивали 1 июня, за два дня до освобождения. А врачи отказывались его осматривать и фиксировать факты побоев, хотя и на руках синяки, и голова избита.

И теперь он молчать не будет. Мы готовим публичное обращение, в котором будем требовать расследования этого преступления и наказания преступников. Если власть на это не откликнется, то будем требовать от демократических стран введения персональных санкций против всех, кто имеет отношение к репрессиям - от судей до тюремных врачей.