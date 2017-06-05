На хуторе Войтюшки отметили 135-летие рождения Купалы и Коласа 1 5.06.2017, 17:41

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Творческим пленэром, посвященным сразу трем юбилейным датам, открылся очередной культурный сезон на хуторе Войтюшки.

Поводом для пленэра стало празднование 135-летия рождения Янки Купалы и Якуба Коласа, и 500-летие белорусского книгопечатания, передает «Белсат».

Хотя эти темы и стали основными на пленэре, но вместе с тем, художники, вдохновляясь пейзажами Понемонья воплотили в своих произведениях и природные мотивы.

Скульптурные инсталляции из камня сделали Игорь Засимович и Екатерина Зантария, художественные работы были представлены такими именами как Екатерина Сумарева, Олег Устинович, Валентина Шоба.

Результат пленэра показали на фестивале Соловье, который проводится на хуторе уже четвертый раз, и с каждым разом принимает все больше гостей. В этом году участие в поэтически-музыкальной программе фестиваля приняли Виталий Рыжков, Владимир Некляев, Анастасия Кудасова, Оксана Спринчан и Ярош Малишевский.

Традиционно фестиваль своим выступлением закончил хозяин хутора Дмитрий Войтюшкевич.

Следующее мероприятие в Войтюшках состоится на Купалье.