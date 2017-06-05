Как Россия украла историю Орды 10 5.06.2017, 17:52

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Все величие – краденное и не вполне пришедшееся ко двору.

Поскольку мы стараемся дать необычный взгляд на текущие или исторические события, чаще всего встречаем критику поборников догматизма, которым не то, что трудно прощаться со своими привычными взглядами, но и страшно просто посмотреть на события под иным углом. Оно и понятно, совковая инерция мышления дает целостную картину окружающего мира только с определенной точки, как на заглавном рисунке. Стоит отойти в сторону только на шаг, и вся картина теряет монолит и превращается в неудачную декорацию, показывающую совсем не то, что есть на самом деле. Заглавная картинка наглядно показывает то, о чем мы ведем речь. Но иногда и мы становимся заложниками не совсем гибкого подхода и оказывается, что наши широкие взгляды тоже ограничены и что можно смотреть еще шире и видеть больше, пишет блогер Аnti-colorados.

Для того, чтобы понять глубину ситуации, которая возникла после пары писем от наших читателей, приведем простой пример того, как мы себе представляем течение истории в больших временных диапазонах. Итак, более или менее привычные формы общественного устройства появились в междуречье рек Тигр и Евфрат. Там возник Вавилон, плавно перетекая в Ассирию и Шумер, а вслед за этим возник Египет. Постепенно поднялась Греция, а за ней и Рим, который оформил общественно-политическую оболочку государства уже почти окончательно. А дальше, пошел христианский откат, затормозивший развитие нашей цивилизации на тысячу лет и на смену этому темному тысячелетию пришла эпоха Возрождения, которая реанимировала утерянные знания и постепенно к жизни вернулись наработки далеких предков. Потом – промышленная революция в Англии, которая укорила все направления развития и в конце концов, гений Наполеона Бонапарта упорядочил это движение в окончательную форму нынешней цивилизации.

Это знают все, а мы еще знаем, что около полутора тысяч лет назад, началась история нашего государства, которое так или иначе, трансформировалось в унисон с основными мировыми тенденциями. В конце концов, мы получили ту Западную цивилизацию, которая безусловно выполняет роль некого локомотива, тянущего за собою человечество. Но это – крайне самонадеянное представление о мире.

Мы примерно представляем, что предшественницей нынешней демократической модели общества, была модель монархическая с ее высшей формой – империей. В свою очередь, все более поздние империи стали слепком той первой империи, которая возникла в Риме на рубеже тысячелетий, две тысячи лет назад. Также мы помним, что первый император Август, выхватил самовластие из мертвых рук Юлия Цезаря, который не успел формализовать институт самовластия из достаточно аморфного института диктатуры. Это произошло за полвека до РХ или Новой Эры. А первая серьезная попытка сконцентрировать всю власть в своих руках и уже не выпускать ее, принадлежала диктатору Сулле, примерно на рубеже 1 века до РХ.

И мы внимательно всматриваемся в глубь веков, чтобы увидеть механизмы, которые работают и сейчас, припадаем к истокам. Но ведь еще за полторы сотни лет до этого, уже существовала империя на территории современного Китая с первым ее императором Цинь Хи Хуанди. Причем, это уже был образец очень сложного государственного устройства, с нормами и правилами и даже со своими историческими энциклопедиями. Но мы об этом ничего незнаем и даже не интересуемся тем, что к тому времени уже произошло в этой части света, хотя все давно описано в литературном памятнике Шицзин.

Мало того, нас не интересовали события, происходившие примерно в это же время в Индии.

Там было на что посмотреть и чему удивиться. С тех давних времен остались замечательные литературные памятники, описывающие множество событий, которые отстоят от нас на тысячелетия.

Даже намного позже, история человечества не топталась в пределах Европы и в далекой Америки возникали и гибли замечательные и загадочные империи. В то темное тысячелетие, когда христианство почти убило западную цивилизацию, в других местах жизнь била ключом и бурлила событиями. Но нас все это не сильно интересовало ни тогда, ни сейчас.

И вот, с учетом изложенного выше, мы вдруг получаем послание из Казахстана, где наши читатели настоятельно просят не клеймить Россию Ордой. Они утверждают, что в те времена, Орда была одним из самых передовых государств и совершенным внутренним устройством. Не будь у нее передовых военных, эконмических и даже политических технологий, она не смогла бы взять под контроль самую большую часть суши, в истории человечества. От китайских морей и до средиземноморского Триеста, от дальних уголков Сибири и до чешского Оломуца, раскинулась Орда, которая оказалась самым большим и могущественным государственным образованием человечества.

И, наверное, казахи правы. Московиты украли не только нашу историю, но и историю других народов. Они не имеют никакого права называться Русью. Но они так же не могут называться и Ордой. Это безродное племя не имеет ни имени, ни истории, ни предков, ни обычаев на даже собственной кухни. Все, что они считают своим и чем они гордятся – ворованное у нас и у Орды. Ничего своего, что можно было бы назвать Великим, у них нет. Как только они перестанут называть себя русскими и вернутся к своим истинным именам: весь, чудь, мокша, мурома, эрзя и прочие – все встанет на место. Никто не говорит, что эти народы плохи, ни чуть. Просто величия там нет и близко. Все величие – краденное и не вполне пришедшееся ко двору. Так что нынешняя Россия – не Русь, но и не Орда, она просто московская дыра, которой была, есть и будет впредь.