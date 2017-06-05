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В Красноярске для сусликов оборудовали пешеходный переход

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  • 5.06.2017, 17:59
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Грызуны станут полноправными участниками дорожного движения.

На острове Татышев в российском городе Красноярске открыли миниатюрный пешеходный переход для сусликов. Акцию провела медиагруппа «Прима», чтобы анонсировать свой летний фестиваль «Зеленый» и заодно напомнить о необходимости бережного отношения к природе, пишет tut.by.

Всего на острове проживает около пяти тысяч сусликов, и эти животные даже считаются его неофициальным символом.

Это не первый шуточный пешеходный переход для животных. Например, еще в 2010 году компания Sega и британский Фонд защиты исчезающих видов построили подобный переход для ежей в предместье Лондона.


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