Появились подробности инцидента с российскими звездами шоу-бизнеса в аэропорту Минска 7 5.06.2017, 18:21

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Белорусская таможня прокомментировала инцидент с Водонаевой и Малиновским в минском аэропорту.

Таможня «Минск-2» прокомментировала инцидент с гражданкой России Аленой Водонаевой в минском аэропорту, сообщает БелТА.

Как сообщили представители таможни «Минск-2», Алена Водонаева 2 июня следовала через Национальный аэропорт Минск на авиарейс Минск-Киев. После пересечения зеленого коридора в зоне международного вылета она была приглашена на красный коридор для проверки достоверности заявленных сведений о товарах, перемещаемых в ручной клади. Таможенный досмотр ручной клади был проведен с 12.55 до 13.12, после чего процедуры таможенного контроля были окончены (о чем свидетельствуют записи камер видеонаблюдения). Гражданин Александр Малиновский также следовал по зеленому коридору и был приглашен на красный коридор. Досмотр его багажа длился с 14.00 до 14.14.

«Данные граждане, их товары и имущество должностными лицами таможни «Минск-2» не задерживались», - отметили представители таможни.

Таможня напоминает, что перемещение (ввоз и вывоз) физическим лицом наличных денежных средств в сумме, превышающей в эквиваленте $10 тыс., осуществляется с таможенным декларированием в письменной форме.

Ранее Алена Водонаева сообщила в соцсетях, что ее задержали в минском аэропорту на 11 часов. СМИ сообщали, что у нее было изъято $30 тыс.