Бывший хоккеист «Юности» рассказал, как заработать в Милане 5.06.2017, 18:31

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Виталий Ивашинко

Фото: «Онлайнер»

Виталий Ивашинко подрабатывает курьером UberEats и сдает комнаты через Airbnb.

Виталий Ивашинко мог бы брать деньги у родителей: папа — врач в Италии, мама — владелица сети аптек в Минске. Но в семье решили, что с 18 лет пора учиться не только в Миланском университете, но и самостоятельности, пишет «Онлайнер».

В Минске Виталий жил до 9-го класса. Учился в школе и играл в «Юности» в хоккей. Говорит, что был капитаном:

— После средней школы поехал в Италию вслед за отцом, которому предложили работу в Новаре. Это было в 2011 году. Учился там в лицее и играл за местный клуб. Потом даже ради хоккея переехал ближе к австрийской границе. Но хоккеем в Италии не заработаешь, а перспектив выйти на международный уровень у меня не было. Поэтому решил сделать хоккей хобби и сконцентрироваться на учебе.

Сейчас Виталий — студент 2-го курса Миланского политехнического университета по специальности «компьютерная инженерия». Параллельно играет в хоккей за команду из швейцарской лиги. Это приносит 3—4 сотни евро в месяц.

— Сколько надо студенту в Милане? 500 евро за комнату, 250 евро на еду, еще на тренажерный зал, проездной (он, кстати, для студентов дешевый — 22 евро всего). Плюс оплата образования. Тысячи с небольшим, наверное, хватило бы (большинство взрослых здесь получает около 2 тысяч — это считается нормальной зарплатой). Но хоккейный сезон длится 7 месяцев. Что делать потом?

Я пошел на собеседование в Uber. Хотел получить там работу с частичной занятостью. У меня просто было и есть много идей, как развивать этот сервис. А они такое приветствуют. Но мне сказали, что есть только вакансии для полного дня — мне такое не подходит. Поэтому время после учебы я решил «убивать», поработав курьером UberEats, — делится молодой человек.

UberEats — набирающая популярность служба доставки еды. Клиент заказывает еду в ресторане, курьер получает через приложение задание ее отвезти. В общем, привычный нам Uber, только для еды.

— Вы регистрируетесь на сайте, проходите собеседование, слушаете правила и подключаетесь к системе. Через приложение в любое время выходите в онлайн и работаете. Никто не заставляет, графика нет. Но и заказов здесь никто не гарантирует, — рассказывает Виталий. — UberEats все равно, как вы будете развозить еду, но велосипед — самый подходящий вид транспорта. Я даже своим не пользуюсь — беру арендный.

Деньги зарабатываются так: 2 евро платят за то, что приехал в ресторан за заказом, по 1 евро за каждый километр пути и еще 1 евро, когда клиент получает заказ.

— Адрес клиента дают только после того, как вы заберете заказ, чтобы не было отбора, — объясняет Виталий. — Потому что выгодно ездить на короткие расстояния, зарабатывать 3 евро (2 за ресторан и 1 за доставку), чем возить заказ далеко и потом долго возвращаться. За час реально сделать 2—3 заказа, то есть за вечер после учебы 25—30 евро получается. В неделю это до 200 евро. Чаевые? Очень редко, в Италии они не приняты. Зато дополнительный евро платят за работу в дождливую погоду. У меня был такой вечер, когда я смог «чистыми» заработать 80 евро за вечер.

Покатавшись, Виталий с другом пришли еще к одной подработке. Около 3 месяцев назад они сняли квартиру с 3 спальнями.

— Это очень простой бизнес, но почему-то итальянцы ленятся им заниматься. Мы занимаемся субарендой. В двухуровневой квартире занимаем с товарищем одну комнату, а 2 спальни сдаем через Airbnb (примерно 45 евро и 55 евро). Пока что этот бизнес приносит больше денег, чем хоккей и UberEats. Казалось бы, огромная конкуренция, но достаточно пошевелиться, сделать красивый фотосет, добавить каких-то интерьерных штук — и все. Сервис видит, что квартира хороша, и начинает сам продвигать ее. Поверьте, Италию можно легко завоевать работоспособностью. В мае заполняемость наших двух комнат составила 98%.

Найти квартиру было непросто. Поверьте, миланские «бабушатники» ничем не отличаются от минских. Кроме того, часто соседи организуют мощное комьюнити, поэтому против меняющихся туристов. Но наша квартира на первом этаже нового дома. Хозяева в курсе — им главное, чтобы не было жалоб и мы платили вовремя.

— По итальянским правилам нам нужно было оставить в залог 3-кратную ежемесячную оплату — 5100 евро. Три последних месяца мы зарабатывали, чтобы отбить залог и иметь деньги на аренду еще одной «трешки». Вроде получается пока что — вторая квартира будет рядом.

Виталий утверждает, что итальянские законы пока никак не отреагировали на появление Airbnb.

— Когда вы сдаете комнату через Booking — это сродни гостиничному бизнесу. А Airbnb — нет. Мы не платим никаких налогов (кроме того, который платит хозяин нашей квартиры за сдачу). Сервис только высчитывает комиссию свою.

Но у меня тоже была цель — к 20—21 году не брать деньги у родителей. Я почти к этому пришел. Мне здесь еще год нужно учиться. Что потом — не знаю. Специальность у меня высокооплачиваемая вроде, но и налоги местные огромные. Хочу попробовать жизнь и работу в других странах.