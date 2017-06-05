Иосуб: В переговорах с МВФ действует принцип «чем хуже - тем лучше» 7 5.06.2017, 18:36

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Похоже, белорусским властям не видать кредита от МВФ на $3,5 миллиарда.

С 5 по 12 июня в Минске работает миссия Международного валютного фонда. Беларусь встречает её хорошей статистикой и сдержанным оптимизмом: по Белстату, за первый квартал наша экономика приросла на 0,3%. По мнению старшего аналитика компании «Альпари» в Минске Вадима Иосуба, это обстоятельство скорее отдаляет нас от кредита МВФ на $3,5 млрд, о котором белорусские власти мечтают уже несколько лет, передает «Еврорадио».

«Фонд не выдвигает никаких требований по темпам роста экономики. Но когда речь идет о переговорах с международными финансовыми организациями, работает логика «чем хуже ― тем лучше!» и наоборот, ― рассуждает аналитик. ― Если в стране тяжелая экономическая ситуация, и руководство остро нуждается в деньгах ― оно готово на все, лишь бы эти деньги получить. И наоборот, если есть альтернатива в виде российских денег, а экономика начинает подавать сигналы к росту, складывается ситуация, когда деньги МВФ нам нужны уже не так остро. А раз так, то зачем нам реформы?».

Международный валютный фонд уже поддерживал экономику Беларуси в 2009-2010 годах. Согласно уставу организации, в странах, которые получали её кредиты, работают её эксперты. Они оценивают состояние дел в экономике страны и, если нужно, ведут переговоры о дальнейшем сотрудничестве.

МВФ дает кредиты под сравнительно низкие проценты, но выдвигает условия получения и использования денег. От Беларуси эксперты фонда требуют проведения структурных реформ. Прежде всего обсуждаются сокращение государственного сектора экономики и вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Международные эксперты МВФ, которые сейчас работают в Беларуси, готовят приезд более представительной миссии в октябре 2017 года. Комментируя работу предыдущей миссии аналогичного уровня, Александр Лукашенко заявил, что условия МВФ направлены на удушение белорусского народа.