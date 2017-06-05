закрыть
5 июня 2017, понедельник, 21:29
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Иосуб: В переговорах с МВФ действует принцип «чем хуже - тем лучше»

7
  • 5.06.2017, 18:36
  • 2,013

Похоже, белорусским властям не видать кредита от МВФ на $3,5 миллиарда.

С 5 по 12 июня в Минске работает миссия Международного валютного фонда. Беларусь встречает её хорошей статистикой и сдержанным оптимизмом: по Белстату, за первый квартал наша экономика приросла на 0,3%. По мнению старшего аналитика компании «Альпари» в Минске Вадима Иосуба, это обстоятельство скорее отдаляет нас от кредита МВФ на $3,5 млрд, о котором белорусские власти мечтают уже несколько лет, передает «Еврорадио».

«Фонд не выдвигает никаких требований по темпам роста экономики. Но когда речь идет о переговорах с международными финансовыми организациями, работает логика «чем хуже ― тем лучше!» и наоборот, ― рассуждает аналитик. ― Если в стране тяжелая экономическая ситуация, и руководство остро нуждается в деньгах ― оно готово на все, лишь бы эти деньги получить. И наоборот, если есть альтернатива в виде российских денег, а экономика начинает подавать сигналы к росту, складывается ситуация, когда деньги МВФ нам нужны уже не так остро. А раз так, то зачем нам реформы?».

Международный валютный фонд уже поддерживал экономику Беларуси в 2009-2010 годах. Согласно уставу организации, в странах, которые получали её кредиты, работают её эксперты. Они оценивают состояние дел в экономике страны и, если нужно, ведут переговоры о дальнейшем сотрудничестве.

МВФ дает кредиты под сравнительно низкие проценты, но выдвигает условия получения и использования денег. От Беларуси эксперты фонда требуют проведения структурных реформ. Прежде всего обсуждаются сокращение государственного сектора экономики и вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Международные эксперты МВФ, которые сейчас работают в Беларуси, готовят приезд более представительной миссии в октябре 2017 года. Комментируя работу предыдущей миссии аналогичного уровня, Александр Лукашенко заявил, что условия МВФ направлены на удушение белорусского народа.


Мнение

Хватит!
Хватит! Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович


Интервью

Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов