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Боб Дилан написал свою Нобелевскую лекцию и может получить премию

  • 5.06.2017, 18:45
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Боб Дилан

Шведская королевская академия получила и выложила у себя на сайте Нобелевскую речь лауреата премии по литературе.

Легендарный американский поэт и музыкант Боб Дилан выполнил условие для получения денежной части Нобелевской премии. В понедельник, 5 июня, Шведская королевская академия в Стокгольме сообщила о получении Нобелевской лекции лауреата по литературе. Лекция Дилана должна была быть отправлена академикам до 10 июня 2017 года, и теперь он может рассчитывать на 8 миллионов шведских крон (почти миллион долларов). Такое условие выдвигается только лауреатам Нобелевской премии в области литературы, передает «Немецкая волна».

Текст в академии назвали «необычным и красноречивым». Его можно прослушать и прочитать на сайте Шведской королевской академии.

Медаль и диплом Нобелевской премии Дилану вручили в апреле, когда он находился в Швеции с концертами. На церемонии награждения нобелевских лауреатов в декабре он не присутствовал. Более того, в течение нескольких недель после присуждения Бобу Дилану Нобелевской премии по литературе в октябре 2016 года члены жюри не могли с ним связаться.

Первый из музыкантов

Боб Дилан стал первым в истории музыкантом, которому присудили Нобелевскую премию по литературе. Решение было обнародовано 13 октября 2016 года, после чего Дилан в течение двух недель никак не комментировал это событие.

Лауреат Нобелевской премии по литературе с одесскими корнями сочинил более 500 песен. Его наградили за "создание новых средств поэтической выразительности внутри великой американской песенной традиции".


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