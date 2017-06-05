Россиянка о белорусском санатории: бюрократия, очереди и допотопное оборудование 10 5.06.2017, 19:09

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Фото: otzyv.ru

Жительница РФ побывала в санатории под Витебском.

Два года назад, устав от столичного шума и модных заведений, тайный гость погрузился в мир оздоровления. В течение нескольких недель он самоотверженно оценивал наиболее популярные санатории страны и предлагаемые ими процедуры. Результатами делился со всем миром: некоторые здравницы реагировали сразу — перезванивали и уточняли проблемные моменты, некоторые отмалчивались. Не попавшие в обзор санатории было подумали: пронесло. Однако это не совсем верно: их клиенты не дремлют и на туристических форумах делятся своими впечатлениями. А выводы, как правило, простые: часть санаториев продолжает работать по старинке, не считаясь с запросами пациентов да и элементарной логикой. Своей историей пребывания в здравнице, расположенной в Витебской области, поделилась россиянка Ирина. В общем и целом женщина осталась довольна отдыхом, но ее нахождение в лечебных и жилых корпусах омрачилось несколькими моментами, которые легко было бы исправить, если бы кому-то до этого было дело, пишет «Онлайнер».

После тяжелейшего, вымотавшего всю душу увольнения и перед выходом на новую работу появилась неделя для отдыха, и я решила провести ее в одном из санаториев горячо любимой мною соседней страны. Выбор пал на санаторий, о котором слышала хорошие отзывы из-за относительно низкой стоимости (оздоровительная путевка на 6 дней с проживанием и питанием обошлась в 8000 рублей (около $150. — Прим.) и из-за его расположения. Находится он недалеко от Витебска, а Витебск — самый близкий город от Петербурга.

В целом санаторий произвел приятное впечатление, но обо всем по порядку. Процедура оформления заняла довольно много времени, она непродуманная и очень громоздкая. Сначала надо идти в регистратуру (1-й корпус 1-й этаж), в компьютере нашли мою бронь, отправили на 2-й этаж. Там постояла в очереди, заполнила анкету. Потом отправили в кассу за путевкой, хотя она и была мной полностью оплачена. Там опять постояла в очереди, получила путевку, с ней в регистратуру, где оплатила курортный сбор и получила бумажки для заселения и для столовой, и наконец пошла искать свой корпус №4.

Всего в санатории пять жилых корпусов, лечебный корпус, водолечебница, столовая и здание с громким названием «Дворец культуры». Мне достался номер на 3-м этаже. Должна сказать, что заселялась примерно в 9:30, а номер был не готов. Не убрано, не застелена постель. Дежурная по корпусу отправила меня позавтракать, погулять, а тем временем номер привели в порядок. Номер небольшой, но все необходимое есть. В номере: шкаф-купе, широкая кровать, холодильник, стол, тумбочка, табурет, ж/к телевизор на стене. Кровать удобная, но подушки огромные и тяжелые. Холодильник не шумит.

Звукоизоляция вроде есть, во всяком случае, я соседей не слышала, но из коридора слышно все: и хлопанье дверей, и шаги, и разговоры. Отдельных слов заслуживает ванная комната: вход в нее перегораживает унитаз. Он установлен прямо в дверном проеме. Какому умнику пришла в голову такая гениальная мысль — непонятно, однако это так. Приходилось его все время обходить, чтобы пройти к раковине. Я так и не привыкла и постоянно била о него ноги.

В номере тепло, отопление можно регулировать. Чайника и фена нет. Балкон общий на все номера. Wi-Fi по карточке, в номерах его нет, только в холлах. Карточку можно купить на почте, которая находится в здании водолечебницы. Столовая большая, два зала, но я была не в сезон, поэтому работал один зал на 2-м этаже.

Меню заказное, с элементами шведского стола. Питание не очень понравилось: вроде и порции не маленькие, и разнообразие, но как-то невкусно. Супы пустые, совсем не было свежих овощей. Каши на завтрак, супы и салаты на обед — шведский стол. Но салаты — одно название. Чередовались морская капуста, морская капуста с белокочанной, отварная свекла кубиками, и все. Заправить это было нечем, ни масла, ни сметаны не было. Поешь — вроде и не голодная, но как-то без удовольствия. На завтрак ни разу не давали творог. Зато через день включали кофейные аппараты, хоть нормального кофе можно было выпить. В таком питании свои плюсы: не поправилась ни на килограмм!

Поскольку путевка у меня была оздоровительная, без лечения, я думала, что подберу процедуры по желанию. Однако оказалось, что это не так просто. Врач выписала мне то, что я просила, я это все оплатила, потом пошла записываться, и тут оказалось, что записаться на популярные процедуры очень трудно (СПА-капсула, кедровая бочка, обертывания и др. подобные косметологические процедуры), все занято, свободного времени нет. В регистратуре водолечебницы в одном окне одна медсестра ведает бесплатными процедурами, в другом другая — платными. В «платное» окно стоит гигантская очередь, дело движется очень медленно, народ нервничает, бедная девочка не справляется, срывается. Меня с грехом пополам записала на неудобное время. К косметологу ходила к 7 утра (но и в этом свои плюсы: как же приятно было после процедуры прогуляться до завтрака ранним утром по лесу, послушать птиц!). Это при том, что несезон, санаторий заполнен наполовину. Можно представить, что делается в сезон! Оборудование старое, ванны так вообще чугунные 1936 года выпуска и стоят попарно! Не слишком это приятно, если честно.

Собиралась походить на галотерапию, так оказалось, что здесь пациенты не лежат в шезлонгах, а сидят на табуретках вокруг аппарата. Сидеть на табуретке без спинки по 30 минут не захотелось, поэтому не пошла. В целом от оздоровления впечатление так себе. Из шести дней на лечение по факту осталось четыре.

Территория — это главное достоинство санатория. Берег озера, сосновый лес, чистейший воздух, тишина, пение птиц — все это делает прогулки настоящим удовольствием! Территория огромная, множество дорожек, беседок, различных трогательных фигурок делают ее еще привлекательней. Также можно прогуляться и по лесу за территорией.

Бывают танцы, до которых я так и не дошла, но народ ходит табунами и хвалит. В 5 часов вечера показывают фильмы (бесплатно), сходила один раз. Еще были организованы концерты белорусских артистов (это уже за деньги, 6 белорусских рублей). Я подбила своих соседей по столу сходить, пошли всем коллективом, получили большое удовольствие, подпевали, разве что не подтанцовывали! Большой минус — очень холодно в зале, все сидят в верхней одежде, но все равно промерзли до костей, я потом в душе долго отогревалась. Экскурсии регулярно по выходным — в Витебск, Полоцк, Смоленск. Я, к сожалению, не попала, т. к. приехала в понедельник, а уезжала в субботу.

Повторюсь, что в целом отдых понравился. Глупо было бы за такие деньги ждать условий пятизвездочного отеля. То главное, чего я ждала от поездки — привести в порядок нервы, выспаться, нагуляться, набраться сил, я получила! Санаторий рекомендую для бюджетного отдыха и, возможно, сама еще раз приеду!

Сколько стоит отдохнуть в санатории летом?

К слову, россиянке удалось заполучить действительно выгодную путевку. С начала туристического (и условного погодного) сезона отдых в наших санаториях дорожает. Исключений для иностранцев не делают, но белорусам в этом плане проще – цены стараются сохранять гуманные.

К примеру, если вы захотите отправиться в здравницу в конце этого месяца, то одни сутки пребывания на свежем воздухе с лечением и питанием в обычном двухместном номере санатория «Радон» (Гродненская область) обойдутся вам в сумму от 60 рублей. В здравнице под названием «Алеся» (Брестская область) рады видеть всех – цена присутствия всего 39,90 в сутки с человека. В санатории с поэтичным названием «Лесные озера» готовы оздоровить, накормить и развлечь за 37,30 в сутки с человека (если вы член Федерации профсоюзов, то выйдет и того выгоднее — всего 27,98). В «Золотых песках» (в Беларуси, оказывается, они тоже есть и расположены аккурат в Гомельской области) можно жить за 40 рублей в сутки. «Свитязь» манит не только легендами и преданиями, но стоимостью койко-дня — 49,35 и выше (железнодорожникам дешевле — от 45,71). В Минской области выбор санаториев просто огромен, клиентов-пациентов ждет как минимум 41 здравница. А в «Пралеске» готовы взять за вас на себя ответственность за 34,50 (это минимум). Отдыхать и поправлять здоровье можно и в Могилевской области, обойдется это в сумму от 49,95 в сутки (если выбрать санаторий «Энергетик»).