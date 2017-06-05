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Предприятия попросили поделиться с бюджетом «лишней прибылью»

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  • 5.06.2017, 19:16
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Поделиться прибылью должны уже 52 белорусских предприятия.

Совет министров принял постановление, по которому количество предприятий, которые должны поделиться с государством излишками своей прибыли, увеличивается почти в два раза. В марте правительство уже говорило, что 34 белорусских предприятия должны отдать в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть своей прибыли за 2016 год, пишет kp.by.

Сейчас же в документ внесли изменение: поделиться прибылью должны уже 52 белорусских предприятия. В итоге государство получит сумму в почти 46 млн. белорусских рублей (24,5 млн. долларов). Из-за изменений позиций в списке сумма увеличилась на 4,1 млн. рублей, а это 2,2 млн. долларов.

Вообще государственные предприятия каждый год отчисляют излишки своей прибыли в Фонд национального развития. Сам фонд был создан в 2005 году по указу диктатора. По нему, чем лучше работает предприятие - тем больше оно должно перечислить денег в фонд. При этом размер перечислений устанавливается правительством каждый раз индивидуально - в зависимости от уплаченных налогов и других перечислений в бюджет.

Тратить деньги из фонда можно только по решению президента. К примеру, в прошлом году часть суммы пошла на формирование семейного капитала, а в 2009 году из этого фонда правительство поддержало валообразующие предприятия, которые работают на экспорт. Правда, сказать точно, сколько денег за все время накопилось в фонде, сложно - такой статистики правительство не приводит.

Время от времени некоторые предприятия освобождают от обязательных перечислений в фонд - от дележки в 2013 году так освободили, например, БелАЗ. К слову, среди тех, кто должен поделиться частью прибыли с государством, в этом году нет ни одного промышленного гиганта. Не попал в список и традиционный «Беларуськалий». Зато в списке неожиданно оказалась гомельская поликлиника №7 (перечислит в фонд 30 тысяч рублей) и газета «Медицинский вестник» (перечислит 25 тысяч рублей).

Фото: ЕКАТЕРИНА МАРТИНОВИЧ

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