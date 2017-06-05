Михаил Грабовский: «Динамо-Минск» - проект, который непонятно куда катится 2 5.06.2017, 19:36

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Михаил Грабовский

Фото: Getty Images

Белорусский хоккеист поделился мнением о состоянии дел в минском «Динамо».

- После ухода Мэтта Эллисона на контракте в "Динамо" остался всего один легионер. И тренера Крэйга Вудкрофта сватают в швейцарский клуб. А сезон-то уже не за горами. Как оцениваешь ситуацию?

- Если честно, я больше за "Юность" переживаю. А "Динамо-Минск" — проект, который непонятно к чему идет и куда катится. Я считаю, команда провела довольно хороший сезон. Вудкрофт качественную работу проделал, виден был стиль игры, приятно было смотреть. А что дальше будет? Пусть они сами решают, это не мое дело. Но подобные перемены не удивляют, удивляться на этот счет я уже отвык.

Меня больше волнует вопрос, что это за проект: коммерческий, для болельщиков или в интересах сборной? На мой взгляд, играть должны лучшие. Если есть деньги на легионеров, то должны быть сильные легионеры, а также лучшие из белорусов, которые соответствуют уровню КХЛ. Только тогда зрители пойдут на "Минск-Арену", — цитирует Грабовского tut.by.