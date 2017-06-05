Пять продуктов, которые улучшают память 1 5.06.2017, 19:56

3,766

Мозг, как, впрочем, и другие органы, не может работать без достаточного количества энергии.

Чтобы твоя голова всегда оставалась ясной, а мысли не путались, liza.ua рекомендует включить в свое меню пять полезных продуктов, которые улучшают память и способность концентрироваться.

Цельнозерновые продукты

Выбирай цельнозерновые продукты с низким гликемическим индексом. Благодаря такой пище глюкоза медленно высвобождается в кровоток, что помогает поддерживать высокую активность мозга на протяжении всего дня.

Шалфей

Заваривай чай со свежими веточками шалфея. Это растение славится не только восхитительным ароматом, но и способностью улучшать память.

Помидоры

В томатах содержится антиоксидант ликопен. Он защитит клетки твоего мозга от воздействия свободных радикалов и предупредит болезнь Альцгеймера, а также слабоумие.

Тыквенные семечки

Всего несколько семян тыквы в день могут восполнить суточную потребность твоего организма в цинке. Этот элемент участвует в работе тех областей головного мозга, которые отвечают за инстинкты, сон, память и эмоции.

Жирная рыба

Омега-3 жирные кислоты, которые необходимы для здоровой работы мозга, организм не вырабатывает. Вот почему их запас можно пополнить только при помощи определенной пищи.

Жирные кислоты содержатся в льняном масле, тыквенных семечках, соевых бобах, однако больше всего их в жирной рыбе (лосось, сельдь, скумбрия, форель).