В Светлогорске сожгли джип, приехавший из России

В Светлогорске сожгли джип, приехавший из России5
- 5.06.2017, 20:04
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Автомобиль тушили два экипажа пожарных.
Как рассказали ranak.by очевидцы и соседи, на Mitsubishi Pajero Sport к своей знакомой приехал 59-летний мужчина из Брянска. А ночью 4 июня случилось ЧП.
Когда внедорожник загорелся, хозяин выбежал и разбил стекло, пытаясь спасти документы – в это мгновение вспыхнул салон.
О том, что это может быть поджог, говорит наличие выгоревшей дорожки, ведущей от автомобиля. Кроме того, есть свидетели.
Есть ли во всей этой истории криминальный след, выясняют следователи. О хозяине сгоревшего авто известно, что он сейчас безработный.