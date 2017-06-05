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В Светлогорске сожгли джип, приехавший из России

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  • 5.06.2017, 20:04
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Фото: ranak.by

Автомобиль тушили два экипажа пожарных.

Как рассказали ranak.by очевидцы и соседи, на Mitsubishi Pajero Sport к своей знакомой приехал 59-летний мужчина из Брянска. А ночью 4 июня случилось ЧП.

Когда внедорожник загорелся, хозяин выбежал и разбил стекло, пытаясь спасти документы – в это мгновение вспыхнул салон.

О том, что это может быть поджог, говорит наличие выгоревшей дорожки, ведущей от автомобиля. Кроме того, есть свидетели.

Есть ли во всей этой истории криминальный след, выясняют следователи. О хозяине сгоревшего авто известно, что он сейчас безработный.


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