Черногория завершила вступление в НАТО 5.06.2017, 20:07

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Черногория официально стала 29-м участником НАТО.

Об этом сообщает AFP.

Черногория передала акт о присоединении к альянсу заместителю госсекретаря США Томасу Шэннону.

Церемония состоялась в госдепартаменте США при участии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и премьер-министра Черногории Душко Марковича.

«Сегодня великий день для Черногории — день, когда страна стала членом НАТО», — сказал Маркович.

Он поблагодарил США за поддержку и заявил, что власти страны «еще раз показали, что они придерживаются курсу обеспечить стабильность на Балканах», а также выразил благодарность Столтенбергу.