Черногория завершила вступление в НАТО
- 5.06.2017, 20:07
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Черногория официально стала 29-м участником НАТО.
Об этом сообщает AFP.
Черногория передала акт о присоединении к альянсу заместителю госсекретаря США Томасу Шэннону.
Церемония состоялась в госдепартаменте США при участии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и премьер-министра Черногории Душко Марковича.
.@NATO's Secretary General @jensstoltenberg welcomes #Montenegro to the #NATO Alliance. pic.twitter.com/uNihp2C7Sa— Department of State (@StateDept) 5 июня 2017 г.
«Сегодня великий день для Черногории — день, когда страна стала членом НАТО», — сказал Маркович.
Он поблагодарил США за поддержку и заявил, что власти страны «еще раз показали, что они придерживаются курсу обеспечить стабильность на Балканах», а также выразил благодарность Столтенбергу.