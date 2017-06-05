Жену патриота Дундукова вызывали на допрос в КГБ 2 5.06.2017, 20:15

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Фото: Courtesy Photo

Анна Дундукова отказалась от дачи показаний.

Анна пошла на допрос с адвокатом. И сразу же отказалась от дачи показаний. По словам женщины, «все прошло хорошо, быстро, относились очень дружелюбно», сообщает «Новы час».

По мнению Нины Шидловской, то, что сейчас начали вызывать родных задержанных является подтверждением того, что доказательная база так и не собрана, но запущенная машина должна работать, и следователи пытаются хоть что-то получить из показаний родных. «Но не может появиться никаких доказательств вины там, где их не было», - говорит Шидловская.

Она не исключает, что в ближайшее время под подписку о невыезде выйдет еще несколько не ключевых политзаключенных по «делу патриотов». Нина Шидловская надеется, что даже те, кто не выдержал давления (психологического и физического) и мог себя оговорить во время допросов, на суде расскажут о том, что происходило и откажутся от выбитых показаний. А значит в суде дело точно развалится.