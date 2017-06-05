В Сети появилось уникальное видео выступления Владимира Короткевича 1 5.06.2017, 20:31

Владимир Короткевич

Эта видеозапись была сделана на юбилейном вечере к 50-летию писателя в Минске в 1980 году.

В преддверии вечера Владимира Короткевича наградили орденом Дружбы народов, который можно увидеть на лацкане его пиджака.

Уникальность этого видео, кроме того, что мы слышим голос живого Короткевича, еще и в том, что оно цветное. И в том, что в зале, среди зрителей, можно узнать многих известных деятелей белорусской культуры, моложе на 37 лет.