ПАСЕ не вернет Беларуси статус спецприглашенного 1 5.06.2017, 20:43

В ПАСЕ призвали Беларусь немедленно освободить задержанных активистов оппозиции.

Парламентская ассамблея Совета Европы не вернет белорусскому «парламенту» статус специального приглашенного.

«Ассамблея сожалеет о том, что из-за отсутствия моратория на применение смертной казни не может отменить приостановление действия статуса специального приглашенного для «парламента» Беларуси», - говорится в проекте резолюции комитета ПАСЕ по политическим вопросам. Документ будет рассмотрен 27 июня в ходе летней сессии ПАСЕ. Проект резолюции опубликован на официальном сайте ПАСЕ, передает «Интерфакс».

В документе отмечено неудовлетворение в частности тем, что в ходе массовых акций задерживались правозащитники, журналисты, мирные граждане. В данной связи в ПАСЕ призвали «немедленно освободить задержанных активистов оппозиции и расследовать утверждения о жестоком обращении».

Среди рекомендаций белорусским властям в документе отмечена необходимость обеспечить соблюдение свободы ассоциации и мирных собраний, обеспечить политический плюрализм и свободные и справедливые выборы.

Отдельно в проекте содержится рекомендация «показать подлинную политическую волю по вопросу о смертной казни». В частности, ввести как можно быстрее мораторий на смертную казнь и впоследствии прийти к полной ее отмене.

Беларусь остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не предоставляют последнее свидание перед казнью. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а место их захоронения не сообщается.

В 2016 году в Беларуси были исполнены четыре смертных приговора.