Как студенческая солидарность обескуражила брестских контролеров 1 5.06.2017, 21:08

Фото: kp.by

Контролеры жалуются на студентов, которые в соцсетях предупреждают о проверках.

Жители Бреста создали специальную группу ВКонтакте «Контролеры-ревизоры БРЕСТ», где люди пишут, во сколько и на какой остановке пассажиров поджидают ревизоры. В группе состоит более 25 тыс. человек, записи сообщества обновляются почти каждые 10 минут, пишет kp.by.

- Городок, парк, политех - чисто, - успокаивает горожан молодой человек.

- Улица Центральная в сторону Южного под контролем, - предупреждает другой.

На такую активность городских жителей обратили внимание брестские транспортники. Посмотрели, что в основном в группе состоят студенты и направили в Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина письмо с просьбой повлиять на молодых людей.

В социальных сетях обсуждают, что вместе с письмом в университет пришли и списки студентов, которые состоят в этой группе - около 5 страниц формата А4 с фамилиями. Там указано, что из Брестского горисполкома пришли докладные об оскорбительных действиях подписчиков группы. Студенты берутся за голову: не станут ли из-за этого отчислять?

- Ни о каких репрессиях в отношении студентов речи нет и быть не может. Мы, узнав об этой ситуации, сами стали искать в этой группе студентов нашего ВУЗа. После чего в индивидуальном порядке на всех факультетах провели с ними разъяснительные беседы. К тому же наши студенты никакого зла там не писали, а, наоборот, призывали покупать проездные. Так что тема уже закрыта, - рассказали в Брестском государственном университете.

- Я учусь на четвертом курсе, слышала, что на историческом факультете пока что администрация просила всех студентов выйти из этой группы, никаких других наказаний не было, - рассказывает студентка БрГУ.

Организаторы сообщества говорят, что после этого письма многие студенты покинули группу.

- Такой ажиотаж поднялся, я в шоке, - поражается модератор группы. - Мы предлагаем студентам, которые покинули группу, вступить в чат в Телеграмме, где уже состоит 230 человек. Там можно регистрироваться под другими именами и не указывать университет.

Кстати, похожие группы есть в других белорусских городах - Минске, Гомеле, Гродно, Витебске.

Есть вопрос

Имеют ли право наказывать студентов за такие сообщения?

- Обмениваясь такого рода информацией, студенты не делают ничего неправомерного. И ответственности за такое не предусмотрено, поэтому это не является противозаконным и, соответственно, не наказуемо, - объясняет юрист Дмитрий Лабазинский.