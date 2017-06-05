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МИД РФ пообещал Черногории ответные меры из-за «антироссийской истерии»

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  • 5.06.2017, 21:16

Российский МИД выступил с заявлением в связи с вступлением Черногории в НАТО.

МИД России заявил о том, что может принять ответные меры против Черногории из-за «антироссийской истерии». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИДа, передает РБК.

Эта «истерия», по словам представителя МИД России, «вызывает у нас лишь сожаление». В ведомстве заявили, что они «обратили внимание» на «поток дезинформации и заезженных пропагандистских клише в адрес России из официальной Подгорицы». При этом в МИДе не уточнили, какие конкретно заявления имеют в виду.

«В политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие», — указано в сообщении. В МИДе отметили, что ответственность за ухудшение отношений между двумя странами несет Черногория.

МИД Черногории 29 мая обвинил Россию во вмешательстве в политику страны, в том числе по вопросу вступления в НАТО. «Россия открыто вмешивается в наши внутренние политические вопросы, чего мы, конечно, не одобряем», — сказал министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович, сообщала телерадиокомпания RTGG. Дарманович отметил, что российская разведка «открыто» поддерживает черногорскую оппозицию, которая выступает против вступления страны в НАТО.

В ответ на это МИД России рекомендовал россиянам «дважды подумать», прежде чем ехать в Черногорию. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, такая рекомендация сделана в связи с «нагнетанием антироссийской истории», которая разворачивается «на фоне общего регресса двусторонних отношений».


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